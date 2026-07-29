Tỉnh Đồng Tháp gấp rút thi công xây dựng cao tốc Cao Lãnh-An Hữu

Mặc dù đang trong mùa mưa, các nhà thầu trên công trường Dự án đường bộ cao tốc Cao Lãnh-An Hữu vẫn duy trì thi công liên tục, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ.

Đến nay, khối lượng thi công cả hai dự án thành phần đều đạt khoảng 80%, phấn đấu hoàn thành, thông xe vào cuối năm 2026.

Ghi nhận tại Dự án thành phần 1 thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh-An Hữu giai đoạn 1, nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh thi công các hạng mục công trình.

Tại khu vực cầu Kênh Xáng (xã Mỹ Thọ), đơn vị thi công đang thảm nhựa mặt cầu. Ông Huỳnh Công Đạt - Chỉ huy phó Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Xây dựng Dacinco cho biết đơn vị đảm nhận thi công cầu Kênh Xáng và khoảng 300 m đường dẫn đầu cầu.

Đến nay, phần việc do Dacinco thực hiện đã bước vào giai đoạn cuối; công tác thảm nhựa mặt cầu và đường dẫn dự kiến hoàn thành vượt tiến độ theo kế hoạch chủ đầu tư.

Theo ông Nguyễn Văn Thiệp - Tư vấn giám sát trưởng Dự án thành phần 1, khối lượng thi công toàn dự án hiện đạt khoảng 80%; hơn 2km trong tổng số 16km tuyến (kể cả chiều dài cầu) đã được thảm nhựa.

Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư gần 7.500 tỷ đồng. (Ảnh: Công Trí/TTXVN)

Phần còn lại chủ yếu tập trung ở các đoạn đang xử lý nền đất yếu và hoàn thiện kết cấu mặt đường. Việc dỡ tải hiện chỉ còn khoảng 700-800 m và dự kiến hoàn thành trong tháng 8.

Hiện trên công trường có hơn 200 đầu thiết bị cùng gần 300 cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công. Các nhà thầu đang tập trung huy động vật liệu, nhân lực và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2026.

Theo Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp Lê Nguyễn Phú Trường, Dự án thành phần 1 phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2026 để đưa vào khai thác.

Khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn đá xây dựng khi các mỏ đá đặc thù tại tỉnh An Giang trước đây cung cấp vật liệu cho dự án đã hết thời hạn khai thác và chưa được cấp phép hoạt động trở lại.

Để tháo gỡ khó khăn, chủ đầu tư đang đề nghị các địa phương hỗ trợ nguồn vật liệu theo cơ chế hiện hành, đồng thời chủ động tìm kiếm thêm nguồn đá thương mại từ nhiều đơn vị khác nhau nhằm bảo đảm tiến độ. Đối với những đoạn tuyến đã đủ điều kiện thi công, các đơn vị vẫn tập trung triển khai để tận dụng tối đa thời gian.

Tại Dự án thành phần 2, liên danh các nhà thầu cũng đang huy động nhân lực, thiết bị, tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ. Hiện các cầu cạn, cầu vượt sông trên tuyến chính đã cơ bản hoàn thành phần thô; các đơn vị đang lắp khe co giãn, dỡ tải và thi công nền đường.

Theo kế hoạch, đến cuối tháng 8/2026 sẽ hoàn thành công tác dỡ tải trên toàn bộ hơn 11,4 km tuyến của Dự án thành phần 2.

Ông Bùi Anh Tuế, Phó Chỉ huy trưởng thi công Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết, tiến độ chung của Dự án thành phần 2 hiện đạt gần 80%. Riêng phần tuyến chính do đơn vị thi công đã có 2,3/4,6km đủ điều kiện dỡ tải; hơn 1,25km đã hoàn thành lớp đá và dự kiến thảm nhựa thử trong tháng 8.

Bên cạnh đó, đoạn tuyến do đơn vị thi công có 15 cống ngang đường, trong đó 9 cống đang được thi công, 6 cống còn lại sẽ triển khai ngay khi nền đường đủ điều kiện dỡ tải.

Đến nay, khối lượng thi công cả 2 dự án thành phần 1,2 thuộc dự án cao tốc Cao Lãnh-An Hữu đều đạt khoảng 80%. (Ảnh: Công Trí/TTXVN)

Hiện trên công trường, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đã huy động khoảng 55 đầu máy, thiết bị cùng 105 cán bộ, kỹ sư và công nhân thi công.

Khi trời mưa lớn, các dây chuyền thi công sẽ tạm ngưng thi công để đảm bảo an toàn, chất lượng. Khi thời tiết thuận lợi, các tổ đội tổ chức tăng ca đến đêm để bù tiến độ - ông Tuế chia sẻ.

Theo kế hoạch đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt, toàn bộ Dự án cao tốc Cao Lãnh-An Hữu giai đoạn 1 phấn đấu hoàn thành vào ngày 20/12/2026 và thông xe vào dịp cuối năm.

Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh-An Hữu giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư gần 7.500 tỷ đồng, bao gồm 2 dự án thành phần. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022-2027.

Dự án thành phần 1 có chiều dài khoảng 16km, sơ bộ tổng mức đầu tư 3.640 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 có chiều dài khoảng 11,45km, sơ bộ tổng mức đầu tư 3.856 tỷ đồng.

Dự án thành phần 1 được khởi công ngày 25/6/2023; Dự án thành phần 2 được triển khai thi công xây dựng vào ngày 27/8/2024./.

Đẩy nhanh tiến độ Dự án đường bộ cao tốc Cao Lãnh-An Hữu giai đoạn 1 Đại diện chủ đầu tư đã báo cáo tiến độ thực hiện dự án và cam kết sẽ quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để đưa dự án cao tốc Cao Lãnh-An Hữu giai đoạn 1 hoàn thành đúng tiến độ cam kết và chất lượng.

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