Lào Cai triệt phá hai vụ án ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng

Ngày 29/7, Công an phường Lào Cai cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Tổ công tác 373 Công an tỉnh và các đơn vị liên quan triệt phá hai vụ án liên quan đến hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào 21 giờ 30 phút ngày 23/7/2026, qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy tại tổ dân phố số 3 Duyên Hải, phường Lào Cai, lực lượng chức năng phát hiện Phạm Văn Kiên (sinh năm 1993, trú tại tổ dân phố số 3 Duyên Hải, phường Lào Cai) dương tính với chất ma túy THC (cần sa).

Làm việc với cơ quan công an, Kiên khai nhận tối 20/7/2026 được Hoàng Văn Dương (sinh năm 1997, trú tại phường Cam Đường) cho một ít cần sa tại một quán ăn trên đường Đăng Châu để mang về sử dụng. Tiến hành xác minh, lực lượng chức năng triệu tập Hoàng Văn Dương, Lê Thanh Tùng (sinh năm 1997, trú tại phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội) và Vũ Duy Linh (sinh năm 1993, trú tại phường Lào Cai) để làm việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Hoàng Văn Dương và Lê Thanh Tùng góp tiền mua cần sa của Vũ Duy Linh để sử dụng, sau đó Dương cho Phạm Văn Kiên một phần. Vũ Duy Linh khai đã nhiều lần bán cần sa cho Dương và Tùng.

Ngày 24/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Hoàng Văn Dương, Lê Thanh Tùng và Vũ Duy Linh để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cũng trong ngày 23/7, kiểm tra tại khu nhà trọ thuộc Khu công nghiệp Đông Phố Mới, phường Lào Cai, lực lượng chức năng phát hiện Vi Quang Minh (sinh năm 2001), Nguyễn Văn Luân (sinh năm 1999) và Hà Văn Đức (sinh năm 1997), cùng trú tại xã Khánh Yên, tỉnh Lào Cai, dương tính với heroin.

Quá trình điều tra xác định, trước đó các đối tượng đã đến phòng 204 Nhà nghỉ Vân Anh, phường Lào Cai để cùng sử dụng trái phép chất ma túy.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an phường Lào Cai làm rõ thêm 2 đối tượng gồm Hoàng Ngọc Sơn (sinh năm 2000) và Hoàng Anh Ninh (sinh năm 2002), cùng thường trú tại thôn Sung, xã Khánh Yên, tỉnh Lào Cai. Đây là 2 đối tượng có hành vi góp tiền mua heroin để sử dụng tại phòng 204 Nhà nghỉ Vân Anh trước đó. Lực lượng công an cũng thu giữ 3 gói heroin có trọng lượng 0,383g.

Đến ngày 24/7, Công an phường Lào Cai phối hợp với Công an xã Khánh Yên bắt giữ thêm Hoàng Anh Ninh. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Công an phường Lào Cai đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Lào Cai: Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, thu giữ 11.600 viên ma túy Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma túy sau khi triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, thu giữ 11.600 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật.