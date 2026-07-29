Nghệ An: Bị xử phạt vì phát tán thông tin giả về sáp nhập đơn vị hành chính

Ngày 29/7, Công an xã Giai Lạc (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh N.S.L. (sinh năm 1992, trú xóm Phú Cường, xã Giai Lạc) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin giả mạo, thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Giai Lạc phát hiện tài khoản Facebook N.S.L.bds đăng tải trên một fanpage có đông thành viên nội dung sai sự thật liên quan đến việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định, chủ tài khoản là anh N.S.L. và mời đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, anh N.S.L. thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ nội dung, hình ảnh sai sự thật đã đăng tải, đồng thời cam kết không tiếp tục đăng tải, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Căn cứ khoản 1, Điều 95, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, Công an xã Giai Lạc đã xử phạt anh N.S.L. số tiền 12,5 triệu đồng.

Qua vụ việc, Công an xã Giai Lạc khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận; không phát tán thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng hoặc xuyên tạc, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Mỗi người dân cần sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, có trách nhiệm, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh./.

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