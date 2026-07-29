Vụ MediPhar: Viện Kiểm sát giữ quan điểm truy tố cựu Chủ tịch MediUSA

Ngày 29/7, phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar (Công ty MediPhar) và các đơn vị, tổ chức liên quan tiếp tục với phần tranh tụng.

Trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm MediUSA - Công ty MediUSA, Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm MegaPharco - Công ty MegaPharco, Phó Giám đốc Công ty MediPhar, cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Hóa dược Hùng Phương - Công ty Hùng Phương) đã tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả bằng thủ đoạn chỉ đạo cắt giảm, thay đổi thành phần, hàm lượng nguyên liệu so với công bố. Bị cáo không thực hiện đúng quy trình sản xuất và kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm đối với 88 sản phẩm thực phẩm chức năng có giá trị hơn 539 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng.

Bên cạnh việc chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu, chỉ kê khai một phần thuế khiến thiệt hại tiền thuế cho ngân sách hơn 143 tỷ đồng, bị cáo Mạnh còn trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới hối lộ gần 5 tỷ đồng cho lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan quản lý.

Trình bày quan điểm tại Tòa, luật sư bào chữa cho cựu Chủ tịch Công ty MediUSA đã đề nghị Hội đồng xét xử miễn trách nhiệm cho bị cáo đối với tội “Đưa hối lộ," giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo đối với tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng."

Đối đáp với quan điểm bào chữa của luật sư, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng bị cáo Nguyễn Năng Mạnh đã nhiều lần đưa hối lộ cho nhiều cán bộ nhà nước, khiến họ đang phải ngồi đây đối diện với hành vi phạm tội của mình.

Sau khi bị khởi tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng," khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo Mạnh mới làm đơn tố giác những người nhận hối lộ.

Công tố viên nhấn mạnh ở tội danh “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm," bị cáo Mạnh sản xuất với số lượng lớn, số tiền thu lợi lên tới hơn 264 tỷ đồng. Đối với tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng," bị cáo gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền lên tới hơn 143 tỷ đồng. Vì vậy, không có cơ sở giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Thêm vào đó, xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm khi đã gây hậu quả và ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người tiêu dùng trên toàn quốc, đại diện Viện Kiểm sát đã xem xét toàn diện, khách quan khi áp dụng các tình tiết có lợi cho bị cáo theo đúng quy định của pháp luật.

Trình bày lời nói sau cùng tại tòa, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh cho rằng mình đã phạm tội do thiếu hiểu biết pháp luật. Bị cáo vô cùng hối hận và gửi lời xin lỗi đến người tiêu dùng; gửi lời xin lỗi đến nhân viên đã vì bị cáo mà vướng vòng lao lý. Bị cáo cảm thấy rất xấu hổ và mong Hội đồng xét xử khoan hồng để bị cáo sớm được trở về làm công dân có ích cho xã hội.

Cũng như bị cáo Mạnh, hầu hết các bị cáo còn lại đều bày tỏ sự ân hận, ăn năn hối cải và trình bày các điều kiện, hoàn cảnh dẫn đến hành vi phạm tội, mong được Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào 13 giờ ngày 31/7./.

Cựu Chủ tịch Mediphar bị đề nghị mức án từ 15-18 năm tù Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Năng Mạnh mức án từ 15-18 năm tù về 3 tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm...