Toàn cảnh bế mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Với tinh thần làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, chiều 29/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình Phiên họp thứ 4.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thảo luận 45 nội dung, là một trong các phiên họp có khối lượng công việc nhiều nhất từ trước đến nay./.