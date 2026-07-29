Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3: Củng cố niềm tin từ cơ sở

Sáng 29/7, tại Hà Nội, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Từ Cà Mau, vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, cán bộ, đảng viên đã nghiêm túc theo dõi, đánh giá cao tầm nhìn phát triển mới, tính thực tiễn cao trong các nội dung cốt lõi của Nghị quyết.

Củng cố niềm tin từ cơ sở

Sáng 29/7, Hội trường xã Vĩnh Thanh (tỉnh Cà Mau), đông đảo cán bộ, đảng viên đã có mặt từ sớm để theo dõi trực tuyến Hội nghị quán triệt.

Ông Trần Văn Ngon, Phó Bí thư Chi bộ ấp Vĩnh Hòa (xã Vĩnh Thanh), chia sẻ các đảng viên rất tâm đắc khi được nghe truyền đạt các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV trong đó có nhiều nội dung, quyết định, chủ trương lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển đất nước, đặc biệt là các định hướng về việc làm để bộ máy của hệ thống chính trị vận hành hiệu quả hơn, nguồn lực được khơi thông, đời sống nhân dân được nâng cao, đất nước phát triển…

Ông Trần Văn Ngon cùng các đảng viên tiếp thu chuyên đề và sẽ truyền đạt tới đông đảo đảng viên, người dân trong xóm, ấp để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thanh Ngô Nguyên Phong bày tỏ, xã là cấp trực tiếp, gần dân, sát dân và giải quyết phần lớn công việc hằng ngày của người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, người đứng đầu phải chủ động nắm chắc tình hình, không trông chờ, ỷ lại, không chỉ báo cáo khó khăn để chờ cấp trên chỉ đạo. Những vấn đề thuộc thẩm quyền thì xã phải quyết liệt giải quyết và chịu trách nhiệm đến cùng; chủ động báo cáo, đề xuất phương án xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.

Tỉnh Cà Mau có nhiều tiềm năng và lợi thế trong phát triển nuôi trồng thủy sản. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Từ thực tiễn xã Vĩnh Thanh, người đứng đầu cấp ủy thường xuyên sâu sát cơ sở, kịp thời nhận diện, tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn. Mỗi nhiệm vụ phải bảo đảm rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm và rõ kết quả; không lấy số lượng cuộc họp, văn bản, báo cáo thay cho hiệu quả thực tế. Là cấp trực tiếp gần dân, giải quyết phần lớn công việc hằng ngày của người dân và doanh nghiệp, người đứng đầu phải chủ động nắm chắc tình hình, quyết liệt xử lý công việc thuộc thẩm quyền và chịu trách nhiệm đến cùng. Địa phương xác định chuyển mạnh tư duy từ "quản lý" sang "phục vụ và kiến tạo," lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cao nhất cho năng lực lãnh đạo. Kết quả công việc phải được kiểm chứng bằng sự hài lòng của nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vĩnh Mỹ Lê Kim Thúy nêu rõ Đảng bộ xã Vĩnh Mỹ đồng tình, ủng hộ và thống nhất cao với nhiều nội dung, quyết định lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước. Đây được xem là bước cụ thể hóa quan trọng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, gắn nhiệm vụ năm 2026 của Trung ương với mục tiêu cả nhiệm kỳ, đến năm 2030, năm 2045.

Sau khi quán triệt các Nghị quyết, Đảng bộ xã Vĩnh Mỹ khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân đẩy mạnh học tập, quán triệt, đưa quyết sách quan trọng trở thành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với tình hình phát triển cụ thể của địa phương với phương châm “triển khai phải rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm. Kết quả công việc phải được kiểm chứng bằng chuyển biến thực tế, hiệu quả phục vụ, sự hài lòng của nhân dân.

Lan tỏa tinh thần Nghị quyết đến cơ sở

Ông Trần Hoàng Khải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hậu nêu rõ, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây chính là bước cụ thể hóa những quyết sách lớn của Đại hội XIV của Đảng nhằm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, giúp các Nghị quyết nhanh chóng lan tỏa, tiếp cận cán bộ, đảng viên kịp thời, đầy đủ nhất những tư duy, nội dung cốt lõi, mang tính đột phá.

Đối với xã Vĩnh Hậu, đây là cơ hội lớn để thực hiện các mục tiêu cụ thể trong phát triển điện năng lượng xanh, sạch phù hợp với xu thế chuyển đổi xanh quốc gia; đẩy mạnh mô hình nuôi tôm công nghệ cao - ngành kinh tế thế mạnh của địa phương cần được ưu tiên đầu tư và nhân rộng. Xã định hướng trở thành khu vực phát triển về đô thị và du lịch biển, gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ hệ sinh thái.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hậu (Cà Mau) Trần Hoàng Khải nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương 3 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là bước cụ thể hóa các quyết sách lớn của Đại hội XIV nhằm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Ông Trần Hoàng Khải nêu rõ Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh cho thấy Đảng ta đang thực hiện một cuộc đổi mới căn bản: chuyển từ tư duy quản lý kiểm soát sang tư duy quản trị và kiến tạo phát triển, mô hình phát triển mới không chỉ đơn thuần là tăng trưởng kinh tế, mà là một mô hình tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập, lấy con người là trung tâm, mục tiêu cao nhất.

Liên quan đến Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan, ông Trần Hoàng Khải cho rằng địa phương luôn nhận thức rõ việc chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị phát triển, đảm bảo việc sử dụng đất tại địa phương phải minh bạch, hiệu quả, tránh lãng phí. Việc chuyển từ bồi thường sang tái thiết cuộc sống cho người dân khi thu hồi đất thể hiện tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước, phải đảm bảo sinh kế, chỗ ở cho người dân khi thực hiện các dự án thu hồi đất theo nguyên tắc nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Thấm nhuần tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả", thời gian tới, xã Vĩnh Hậu sẽ tập thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, gắn liền với thực tế địa phương. Trọng tâm là ưu tiên tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng kỹ thuật phục vụ nuôi tôm công nghệ cao và thu hút đầu tư năng lượng sạch, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, dân cư tại địa phương theo hướng "đúng, đủ, sạch, sống"...

Mỗi cán bộ, đảng viên sẽ biến nhận thức thành hành động, quyết tâm thành sản phẩm, kết quả thực hiện Nghị quyết không chỉ là các con số báo cáo mà phải thể hiện qua việc đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân xã được nâng lên, niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước được củng cố vững chắc. Mọi quyết sách tại xã Vĩnh Hậu phải đặt con người ở vị trí trung tâm, trong đó tăng cường đối thoại, lắng nghe phản hồi của người dân, doanh nghiệp để điều chỉnh chính sách kịp thời./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 3 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị quán triệt sâu sắc Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và tổ chức thực hiện tốt 5 vấn đề.