Chủ tịch Quốc hội Campuchia kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam

Chiều tối 29/7, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 27-29/7/2026, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary. Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary thăm chính thức Việt Nam.

Tại các buổi tiếp, hội kiến và hội đàm, lãnh đạo Việt Nam vui mừng chào đón Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary thăm Việt Nam; chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mà Campuchia đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), đứng đầu là Chủ tịch Hun Sen và sự điều hành của Quốc hội, Chính phủ Campuchia, đời sống nhân dân Campuchia ngày càng được nâng cao; khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ Campuchia phát triển hòa bình, ổn định và thịnh vượng; nhấn mạnh quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam-Campuchia là tài sản chung vô giá, cần tiếp tục nâng tầm quan hệ kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ để định hướng cho bộ, ngành, địa phương hai nước tăng cường hợp tác, giúp nhau cùng phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary vui mừng lần thứ hai thăm chính thức Việt Nam; trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam, thể hiện sự gần gũi, gắn bó giữa lãnh đạo cấp cao, nhân dân hai nước, đồng thời chuyển lời thăm hỏi của Quốc vương Norodom Sihamoni, Chủ tịch CPP Hun Sen và các Lãnh đạo khác của Campuchia tới Lãnh đạo cấp cao và nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary đánh giá cao những thành tựu phát triển toàn diện của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm với vai trò, vị thế ngày càng cao ở khu vực và quốc tế; nhấn mạnh thành công, kinh nghiệm của Việt Nam trong cải cách kinh tế và tinh gọn bộ máy là những bài học quý trong quá trình phát triển của Campuchia.

Hai bên khẳng định luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ song phương, trong đó hợp tác Quốc hội là kênh quan trọng; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước; tăng cường trao đổi đoàn, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông, cửa khẩu, logistics và chuỗi cung ứng; tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 20 tỷ USD, đẩy nhanh công tác phân giới cắm mốc và phối hợp bảo đảm đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Hai bên nhất trí phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (1967 - 2027), đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc, nhất là đối với thế hệ trẻ; nhấn mạnh đây là giá trị lịch sử cần được các thế hệ người dân hai nước bảo vệ và gìn giữ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary đã tiếp Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia; thăm Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel), Bệnh viện Trung ương Quân đội 108./.

Tăng cường thể chế hóa quan hệ giữa cơ quan lập pháp Việt Nam-Campuchia Chuyên gia Campuchia đề cao ý nghĩa chính trị và chiến lược của chuyến thăm đối với tình hữu nghị truyền thống, đặc biệt là việc thể chế hóa sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước.

