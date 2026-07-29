Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thành Phiên họp thứ 4 với khối lượng công việc kỷ lục

Với tinh thần làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, chiều 29/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình Phiên họp thứ 4.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thảo luận 45 nội dung, là một trong các phiên họp có khối lượng công việc nhiều nhất từ trước đến nay; trong đó đã xem xét, cho ý kiến đối với 28 nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất và 2 dự án luật trình tại Kỳ họp thứ 2; thông qua 3 Pháp lệnh, 8 Nghị quyết (trong đó 4 nghị quyết cho ý kiến, thông qua bằng văn bản) và cho ý kiến về 4 nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Bảo đảm các quyết sách thực sự tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương các cơ quan làm việc với tinh thần trách nhiệm cao; bám sát chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, phối hợp rất chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn theo tiến độ đề ra. Một số nội dung đã được tiếp thu, hoàn thiện ngay sau Hội nghị Trung ương 3 để kịp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại Phiên họp này.

Chủ tịch Quốc hội cho biết đến thời điểm này, 28/33 nội dung Kỳ họp không thường lệ thứ nhất đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, xem xét kỹ lưỡng. Mặc dù yêu cầu gấp về tiến độ, nhiều nội dung khó và phức tạp, song chất lượng của các nội dung trình tại phiên họp đều cơ bản đạt yêu cầu; đạt được sự đồng thuận giữa cơ quan trình và cơ quan thẩm tra, cơ bản đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

Ngay sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, các cơ quan đã khẩn trương hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết, các báo cáo thẩm tra và tài liệu khác theo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tiếp tục tập trung hoàn thành việc gửi tài liệu chính thức đến đại biểu Quốc hội trước khi khai mạc kỳ họp, để đại biểu có thời gian nghiên cứu kỹ trước khi thảo luận, bảo đảm chất lượng, đạt sự đồng thuận cao nhất.

Lưu ý Quốc hội chỉ có khoảng 17 ngày để xem xét khối lượng công việc rất lớn, chất lượng chuẩn bị của các cơ quan sẽ quyết định chất lượng của Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh hồ sơ trình Quốc hội phải thực sự chín, những vấn đề lớn phải được chuẩn bị kỹ, phương án phải rõ, mỗi chính sách cần được đối chiếu đồng thời với các luật có liên quan để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Nhắc lại yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 3, đó là “năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách”, “biến tốc độ ban hành thành tốc độ thực hiện; biến quyết tâm chính trị thành chuyển biến thực chất, kết quả cụ thể”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan cần quán triệt tinh thần này ngay trong quá trình hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết; không chỉ tập trung hoàn thiện quy định mà đồng thời cần chuẩn bị phương án tổ chức thi hành; rà soát văn bản quy định chi tiết, điều kiện bảo đảm thực hiện và nguồn lực triển khai để các luật, nghị quyết sau khi được Quốc hội thông qua có thể đi ngay vào cuộc sống.

"Thành công của Kỳ họp không chỉ được tính bằng số lượng luật, nghị quyết được thông qua, mà quan trọng hơn là các quyết sách đó có thực sự tháo gỡ được điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện cho phát triển và nâng cao đời sống nhân dân hay không", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Phiên họp thứ 4 mới chỉ hoàn thành giai đoạn chuẩn bị. Từ nay đến khi Quốc hội biểu quyết thông qua các nội dung tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất mới là giai đoạn quyết định chất lượng của từng quyết sách, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan không coi việc trình xong hồ sơ là hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi lần tiếp thu, chỉnh lý phải làm cho dự thảo rõ hơn, chặt chẽ hơn, khả thi hơn và tạo được sự đồng thuận cao hơn.

Khoảng thời gian giữa 2 đợt họp của Quốc hội không nhiều, vì vậy ngay sau khi kết thúc thảo luận mỗi nội dung, các cơ quan phải phối hợp chặt chẽ, thực hiện ngay việc tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội và hoàn thiện dự thảo để kịp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến trong thời gian giữa 2 đợt, trước khi trình Quốc hội biểu quyết thông qua tại đợt 2.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, đã có Công thư gửi các Phó Chủ tịch Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đề nghị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực và gửi Văn phòng Chủ tịch nước để trình Tổng Bí thư, Chủ tịch nước xem xét, ký Lệnh công bố đối với các pháp lệnh mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại Phiên họp này và các luật tại Kỳ họp sắp tới, bảo đảm đúng thời hạn quy định. Chủ tịch Quốc hội đề nghị quan tâm thực hiện nghiêm túc vấn đề này.

Bên cạnh đó, các cơ quan cần chủ động, khẩn trương chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI vào tháng 10/2025 (dự kiến khối lượng nhiệm vụ lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng tại Kỳ họp này cũng rất lớn). Trước mắt là bảo đảm tiến độ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thường kỳ tháng 8, tháng 9/2026 đối với các nội dung đã được dự kiến trong Chương trình công tác Quý 3/2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Phiên họp thứ tư của ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người dân

Trước đó, trong phiên họp chiều 29/7, cho ý kiến định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chỉ rõ đây là dự án Luật có phạm vi tác động rất rộng, liên quan trực tiếp đến quyền có chỗ ở của người dân, đến chính sách an sinh xã hội, sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản và sự thống nhất của nhiều luật có liên quan. Vì vậy, việc sửa đổi Luật phải được tiếp cận với tư duy dài hạn, đặt chất lượng chính sách lên trên hết.

Theo Chủ tịch Quốc hội, mục tiêu sửa đổi Luật Nhà ở lần này phải tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế đang cản trở phát triển nhà ở; khơi thông nguồn lực đất đai, nguồn lực đầu tư và nguồn lực xã hội; mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người dân, nhất là các đối tượng chính sách, người thu nhập thấp; đồng thời tạo lập khuôn khổ pháp lý ổn định, đồng bộ, minh bạch để thị trường nhà ở phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ và cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát toàn diện để thể chế hóa đầy đủ các nghị quyết, kết luận mới của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV; tiếp tục hoàn thiện đồng bộ 6 nhóm chính sách theo hướng: lấy người dân làm trung tâm, lấy cải cách thủ tục hành chính làm động lực, lấy hiệu quả sử dụng nguồn lực xã hội làm mục tiêu. Các chính sách về nhà ở thương mại giá phù hợp, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà ở công vụ và các loại hình nhà ở khác phải được thiết kế minh bạch, khả thi, bảo đảm vừa thúc đẩy phát triển, vừa thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

"Chính sách về nhà ở phải mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người dân, chứ không tạo thêm rào cản tiếp cận," Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh./.

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