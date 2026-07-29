'Tái định vị TKV thành tập đoàn công nghiệp năng lượng, vật liệu hiện đại'

Chiều 29/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các cơ quan về tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất-kinh doanh; đại diện Chính phủ báo cáo về định hướng tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam; đại diện lãnh đạo các cơ quan phát biểu.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đã giữ vững vai trò là một tập đoàn kinh tế nhà nước nòng cốt, đóng góp thiết thực vào ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh năng lượng, an ninh nguyên liệu, đóng góp cho ngân sách nhà nước và việc làm của người lao động.

Đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực cố gắng của tập đoàn và các thế hệ lãnh đạo, người lao động của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam trong thời gian vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ một số những hạn chế, điểm nghẽn cần phải sớm khắc phục.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ Nghị quyết số 79-NQ/TW, ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước đã đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước, đó không chỉ là nắm giữ những lĩnh vực thiết yếu mà phải tiên phong dẫn dắt công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và quản trị hiện đại làm động lực.

Đối với Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, đây là yêu cầu trực tiếp trong quá trình phát triển và cơ cấu lại. Với vai trò quản lý nguồn tài nguyên khoáng sản lớn, đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh nguyên liệu, tập đoàn phải đi đầu trong đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả hơn.

Để quá trình tái cơ cấu lại thực sự chuyển biến về mô hình phát triển của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phải khẩn trương hoàn thiện Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2026-2030 theo hướng thực chất, có trọng tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đề án phải bám sát Nghị quyết số 79-NQ/TW, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; các quy hoạch về năng lượng, khoáng sản và yêu cầu chuyển đổi xanh; xây dựng công nghiệp khai khoáng theo hướng xanh, hiện đại, bền vững; rà soát từng lĩnh vực, đơn vị, dự án để xác định rõ phương án nắm giữ vốn, củng cố và hợp nhất, hợp tác, thoái vốn hoặc chấm dứt hoạt động; tiếp tục sắp xếp lại để tập trung nguồn lực cho những lĩnh vực ưu tiên.

Tinh thần là nguồn lực nhà nước phải được tập trung cho lĩnh vực cốt lõi, các dự án trọng điểm có hiệu quả, có sức lan tỏa và có ý nghĩa chiến lược.

Đề án cần phải rõ mục tiêu, lộ trình, trách nhiệm, kết quả đo được bằng năng suất, hiệu quả vốn và năng lực công nghệ, bộ máy tinh gọn và sức cạnh tranh cao. Cơ cấu lại phải làm rõ hiệu quả của từng lĩnh vực, dự án và các đơn vị thành viên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải tái định vị Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam thành tập đoàn công nghiệp năng lượng, vật liệu hiện đại; trước mắt phải bảo đảm đủ than cho nền kinh tế, chủ động nhập khẩu, pha trộn, dự trữ, khai thác ở trong nước an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Đa dạng hóa các nguồn cung than nhập khẩu; phải tạo đột phá về khoa học công nghệ và chuyển đổi số và năng suất lao động, để có hiệu quả cao, giảm phát thải, giảm ảnh hưởng đến môi trường. Cơ cấu lại đầu tư và tài chính, mở rộng hợp tác phát triển, nâng cao năng lực quản trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải đặt an toàn và đời sống của người lao động ở vị trí trung tâm, gắn khai thác tài nguyên với phục hồi môi trường và phát triển bền vững ở địa phương. Cùng với đó là phải chăm lo về nhà ở, về y tế, về phúc lợi, về điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp. Đặc biệt là quan tâm đào tạo tuyển dụng, đào tạo, giữ chân thợ lò, đẩy mạnh cơ giới hóa tự động hóa để giảm lao động tại các vị trí nặng nhọc nguy hiểm.

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam cũng phải đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn, coi đất, đá thải, nước thải mỏ, khí mỏ, tro xỉ và bùn đỏ là nguồn tài nguyên thứ cấp để thu hồi tái sử dụng, giảm phát thải. Hoạt động khai thác phải gắn với chuyển đổi sinh kế, phát triển hạ tầng và tạo nền tảng kinh tế lâu dài cho các địa phương sau khi khai thác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh xây dựng Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam trong sạch vững mạnh, năng lực cao, đủ sức lãnh đạo một tập đoàn kinh tế nhà nước chiến lược.

Vai trò lãnh đạo của Đảng phải thể hiện ở chỗ lựa chọn đúng chiến lược, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cấp ủy không thể làm thay điều hành nhưng phải bảo đảm các quyết định lớn đúng với chủ trương pháp luật và lợi ích chung.

Cán bộ lãnh đạo phải có bản lĩnh chính trị, trách nhiệm với tài sản quốc gia và năng lực quản trị hiện đại, có tư duy chiến lược, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Quan tâm xây dựng đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học, kỹ sư và công nhân kỹ thuật trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển của một tập đoàn kinh tế nhà nước hiện đại.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đảng ủy Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương tháo gỡ những vướng mắc cho tập đoàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đang đứng trước thời điểm mang tính bước ngoặt, nhu cầu về năng lượng, nguyên liệu rất lớn. Nhưng chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải, tiến bộ công nghệ và cạnh tranh khoáng sản chiến lược đang làm thay đổi căn bản môi trường hoạt động.

Nếu tiếp tục cách làm cũ, tập đoàn có thể hoàn thành mục tiêu trước mắt nhưng khó có thể tạo dựng năng lực cạnh tranh lâu dài. Nếu quyết tâm đổi mới, tập đoàn có đủ nền tảng để trở thành tập đoàn công nghiệp năng lượng khoáng sản hiện đại, giữ vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh nguyên liệu và xây dựng nền công nghiệp tự chủ.

Mỗi cán bộ đảng viên, người lao động phải nhận thức rõ, tài nguyên là tài sản quốc gia của nhân dân và các thế hệ mai sau. Mỗi tấn than, mỗi tấn quặng phải được sử dụng tiết kiệm hơn, tạo ra giá trị cao hơn, giảm tác động đến môi trường hơn.

Nhấn mạnh truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” trong giai đoạn mới phải được thể hiện bằng kỷ luật công nghệ, đầu tư, tài chính, an toàn, môi trường và sự đồng lòng đổi mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam sẽ cơ cấu lại thực chất, phát triển nhanh bền vững, đáp ứng là tập đoàn kinh tế nhà nước nòng cốt, một trụ cột của nền công nghiệp và an ninh năng lượng quốc gia./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì làm việc về tái cơ cấu Tập đoàn Than-Khoáng sản Chiều 29/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các cơ quan về tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.