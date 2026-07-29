Tiếp tục củng cố và nâng tầm vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh trước thềm Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình cho rằng các hội nghị này sẽ góp phần thống nhất nhận thức, khơi thông các “điểm nghẽn,” nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ban, ngành, địa phương, giữa trong nước với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong công tác đối ngoại.

Theo Đại sứ Phạm Thanh Bình, hội nghị Ngoại giao và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc là dịp để toàn ngành, trong đó có các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, nhìn lại những kết quả đã đạt được trong công tác đối ngoại, công tác ngoại vụ, đúc rút những hạn chế, bài học kinh nghiệm thời gian qua.

Đồng thời, đây cũng là dịp để thống nhất đổi mới nhận thức, tư duy và phương châm hành động, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong công tác đối ngoại, đặc biệt là triển khai đồng bộ, toàn diện, chất lượng và hiệu quả Chương trình hành động của Bộ Ngoại giao nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại trong thời kỳ mới.

Đại sứ Phạm Thanh Bình cho rằng hội nghị năm nay có nhiều điểm mới so với các kỳ trước. Trước hết, về thời điểm, trong bối cảnh môi trường quốc tế, khu vực đang trải qua những biến động lớn, chưa có tiền lệ, tác động sâu sắc đến môi trường phát triển và an ninh chiến lược của các nước.

Đây cũng là kỳ Hội nghị Ngoại giao và Ngoại vụ đầu tiên sau khi Đại hội Đảng lần thứ XIV xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên” trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Hội nghị sẽ đề ra những nội hàm mới về đối ngoại như tự chủ chiến lược, tự cường, phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa, vị thế đất nước.

Bên cạnh đó, hội nghị lần này diễn ra sau khi bộ máy đối ngoại được sắp xếp, kiện toàn với việc hợp nhất Bộ Ngoại giao với Ban Đối ngoại Trung ương và tiếp nhận một phần nhiệm vụ của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội. Đáng chú ý, đây cũng là kỳ Hội nghị Ngoại giao và Ngoại vụ đầu tiên sau khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Đại sứ Phạm Thanh Bình cho biết, với việc lựa chọn chủ đề của Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 là “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” và chủ đề của Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 là “Nâng tầm công tác đối ngoại địa phương, huy động hiệu quả các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển,” những nội dung được quán triệt, học tập và thảo luận, phân tích tại hai hội nghị sẽ là những vấn đề chiến lược, có ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ của ngành và mang tính định hướng quan trọng cho công tác của Bộ Ngoại giao nói chung, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nói riêng trong thời gian tới; đồng thời xác định rõ vai trò, nhiệm vụ cụ thể của công tác đối ngoại trong các mục tiêu phát triển của đất nước hiện nay như tăng trưởng hai con số, chủ động kiến tạo thời cơ chiến lược, tăng cường năng lực tự chủ, tự cường... Điều này sẽ giúp đối ngoại Việt Nam giữ chắc thế chủ động chiến lược, hóa giải tốt các thách thức trong tình hình mới, đồng thời nắm bắt tốt thời cơ để xử lý các “điểm nghẽn” còn tồn tại trong công tác đối ngoại, tiếp tục củng cố và nâng tầm vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Cùng với đó, Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 cũng có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong bối cảnh cả nước bước vào giai đoạn tăng tốc thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2045, đồng thời mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào vận hành, đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Hội nghị dự kiến sẽ thống nhất nhận thức và hành động về công tác đối ngoại địa phương trong giai đoạn mới. “Đối với các cơ quan đại diện như Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, hội nghị sẽ giúp chúng tôi cụ thể hóa định hướng và nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần hoàn thiện cơ chế phối hợp, cùng các địa phương đưa các chủ trương, quyết sách đối ngoại thành chương trình, dự án và kết quả cụ thể phục vụ phát triển,” Đại sứ Phạm Thanh Bình nhận định.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, Đại sứ Phạm Thanh Bình tin tưởng rằng Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 sẽ là dấu mốc quan trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong tư duy và hành động của toàn ngành; góp phần thống nhất nhận thức, khơi thông các “điểm nghẽn,” nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ban, ngành, địa phương, giữa trong nước với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong công tác đối ngoại.

Qua đó, toàn ngành ngoại giao sẽ bước vào giai đoạn phát huy sức mạnh của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp; thực hiện tốt vai trò tiên phong và nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động hiệu quả các nguồn lực bên ngoài, nâng cao vị thế đất nước và tạo lập những điều kiện quốc tế thuận lợi nhất để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới./.

Đổi mới công tác đối ngoại nhân dân, kiến tạo sức mạnh tổng hợp của ngoại giao Việt Nam TTXVN trân trọng giới thiệu bài viết của Thứ trưởng Ngô Lê Văn về công tác đối ngoại nhân dân: "Đổi mới công tác đối ngoại nhân dân, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam."

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