Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lào

Chiều 29/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, do đồng chí Sisay Leudetmounsone, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu, đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm. Diễn ra trong bối cảnh hai Đảng, hai nước đang tích cực triển khai Nghị quyết của mỗi Đảng, chuyến thăm đã góp phần thắt chặt quan hệ hợp tác giữa hai Ban Tổ chức Trung ương của hai Đảng và giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Bộ Nội vụ Việt Nam.

Đồng chí trân trọng gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào.

Đồng chí Sisay Leudetmounsone bày tỏ vui mừng, vinh dự sang thăm, làm việc tại Việt Nam; chân thành cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp Đoàn; trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam; đồng thời báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước một số nét nổi bật về tình hình Lào, kết quả công tác của Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong thời gian qua; các hoạt động chính của chuyến thăm, nhất là kết quả cuộc hội đàm rất thành công giữa Ban Tổ chức Trung ương của hai Đảng và giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Bộ Nội vụ Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sisay Leudetmounsone. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí khẳng định Đảng, Nhà nước Lào luôn trân trọng và cảm ơn sâu sắc sự giúp đỡ to lớn, quý báu, chí nghĩa, chí tình mà Đảng, Nhà nước Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay, đặc biệt là cá nhân đồng chí và lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào hết sức trân trọng sự quan tâm tạo điều kiện, ủng hộ của các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với sự hợp tác rất hiệu quả giữa hai Ban Tổ chức Trung ương, giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Bộ Nội vụ Việt Nam trong thời gian qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sisay Leudetmounsone. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đồng chí mong rằng các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện, ủng hộ để hai Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ Việt Nam tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, phối hợp triển khai có hiệu quả các Thỏa thuận hợp tác trong giai đoạn mới giữa hai Ban Tổ chức Trung ương và giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Bộ Nội vụ Việt Nam vừa ký kết trong chuyến thăm.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương của hai Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh công tác tổ chức, xây dựng Đảng và quản lý cán bộ có ý nghĩa “then chốt” của “then chốt” đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi Đảng.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, hai Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục phát huy truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt, phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa hai Ban Tổ chức Trung ương giai đoạn 2026-2031; đẩy mạnh trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của mỗi Đảng, đưa quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm tạo điều kiện, ủng hộ để hai Ban Tổ chức Trung ương, cũng như Bộ Nội vụ Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực mà hai bên quan tâm, nhất là trong bối cảnh Việt Nam vừa tiến hành sơ kết một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và Lào vừa triển khai việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy ở Trung ương, tái lập cấp xã.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Sisay Leudetmounsone trân trọng cảm ơn những ý kiến định hướng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và cam kết, Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Nội vụ Việt Nam trong việc triển khai có hiệu quả các Thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, Thỏa thuận hợp tác mà hai bên vừa ký kết đã ký kết, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và các đối tác của Việt Nam, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả./.

Việt Nam và Lào ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về quản lý Nhà nước, hành chính công Việt Nam và Lào thống nhất tăng cường hợp tác và trao đổi bài học kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị nhà nước, hành chính công và quản lý công vụ.

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