Đắk Lắk trưng bày gần 200 tư liệu về tinh thần bất khuất của chiến sỹ cách mạng

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), ngày 29/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) tổ chức Khai mạc Trưng bày chuyên đề “Khát vọng tự do” tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk.

Trưng bày gồm 3 nội dung: Xiềng xích; Tung cánh giữa màn đêm và Hành trình tiếp nối với gần 200 tư liệu, hình ảnh được chọn lọc, trưng bày.

Nội dung triển lãm nhằm giới thiệu đến công chúng những câu chuyện về lòng quả cảm, tinh thần bất khuất của các chiến sỹ cách mạng yêu nước, từng bị giam giữ tại các nhà tù thực dân, đế quốc như: Hỏa Lò, Sơn La, Côn Đảo, Phú Quốc, Nhà đày Buôn Ma Thuột.

Không chịu chết dần, chết mòn nơi ngục tù, các chiến sỹ đã quyết tâm thực hiện những cuộc vượt ngục táo bạo để trở về với cách mạng, với nhân dân.

Phát biểu khai mạc, bà Đào Thị Huệ, Phó Giám đốc Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò nhấn mạnh: Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam, hệ thống nhà tù từ Bắc vào Nam không chỉ là nơi giam cầm thể xác mà còn là nơi thử thách khắc nghiệt đối với ý chí, bản lĩnh và niềm tin của những người con yêu nước.

Đại biểu tham quan Trưng bày chuyên đề “Khát vọng tự do”. (Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN)

Những bức tường đá lạnh lẽo, đòn roi tàn bạo hay xiềng xích có thể giam giữ được thể xác nhưng không khuất phục được tinh thần của các chiến sỹ yêu nước, cách mạng Việt Nam. Chính giữa những nơi “địa ngục trần gian” ấy, ngọn lửa yêu nước vẫn bền bỉ cháy sáng, ý chí kiên cường được tôi luyện, niềm tin vào ngày độc lập càng thêm mãnh liệt.

Đây cũng là dịp tôn vinh và tri ân những chiến sỹ yêu nước, cách mạng quả cảm; qua đó, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng; đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” “Đền ơn đáp nghĩa” cho thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Trưng bày mang đến cho công chúng cảm xúc chân thực về những cuộc đấu tranh sinh tử, những tấm gương kiên trung, bất khuất cùng sự hy sinh xương máu của các chiến sỹ cách mạng trong chốn lao tù, góp phần làm nên những thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc./.

Phát huy hiệu quả giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La Vở diễn sử thi bán thực cảnh "Địa ngục trần gian" tái hiện khí phách của các chiến sỹ cách mạng, góp phần lan tỏa truyền thống yêu nước và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.