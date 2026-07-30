Thành phố Hồ Chí Minh: Triển lãm những chứng cứ lịch sử có giá trị đặc biệt

Sáng 30/7, tại Trung tâm Lưu trữ Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân Thành phố tổ chức khai mạc triển lãm “Hồ sơ khen thưởng kháng chiến chống Pháp.”

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026) và kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Triển lãm nhằm giới thiệu đến công chúng hàng trăm tư liệu, hiện vật và văn bản lưu trữ quý giá với 4 khu vực trưng bày chính: Truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định (1858-1954); Tài liệu lưu trữ về khen thưởng thành tích kháng chiến chống thực dân Pháp; Những cá nhân tiêu biểu, điển hình - Nhân chứng lịch sử của Thành phố; Thành tựu của Thành phố Hồ Chí Minh qua 50 năm vinh dự mang tên Bác.

Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh trong suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sài Gòn-Gia Định đã cùng với đồng bào cả nước vượt qua muôn vàn gian khổ, kiên cường chiến đấu, đóng góp to lớn vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc. Những cống hiến to lớn ấy được tái hiện thông qua các hồ sơ, tài liệu lưu trữ - những chứng cứ lịch sử có giá trị đặc biệt, được lưu giữ cẩn trọng qua nhiều thế hệ.

“Mỗi bộ hồ sơ, mỗi kỷ vật hay tấm huân, huy chương trưng bày tại đây không đơn thuần là những vật thể tĩnh, mà là một câu chuyện thấm đẫm tình yêu quê hương đất nước, là chân dung sống động của những con người đã cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của dân tộc. Sự gắn kết thiêng liêng giữa những trang hồ sơ khen thưởng lưu giữ với những bước chân không mỏi của các đội quy tập ngoài chiến trường trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ chính là lời khẳng định mạnh mẽ cho đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” “Đền ơn đáp nghĩa” của thế hệ hôm nay,” Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường khẳng định.

Các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Hiện nay, Kho Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh đang bảo quản hơn 11.000 hồ sơ khen thưởng thành tích kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây hầu hết là các tài liệu bản gốc quý hiếm bao gồm các hồ sơ khen thưởng Huân chương kháng chiến hạng 1, 2, 3; Huy chương kháng chiến hạng 1, 2 và Bằng khen của Hội đồng Bộ trưởng.

Đánh giá về giá trị chuyên môn và công tác lưu trữ, bảo tồn tư liệu lịch sử, ông Phan Long Hồ, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: “Để có được không gian trưng bày trang trọng và khoa học này, đội ngũ làm công tác lưu trữ đã dành nhiều thời gian, công sức khảo cứu, rà soát, đối chiếu hàng vạn hồ sơ, trực tiếp gặp gỡ các nhân chứng lịch sử và thân nhân gia đình có công để thu thập, bổ sung tư liệu. Chúng tôi đã kiên trì khảo cứu, rà soát hàng vạn hồ sơ, xác định chính xác thông tin của 5.848 cá nhân được tặng thưởng, đồng thời phối hợp ứng dụng công nghệ số và hệ thống tra cứu trực tiếp giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện."

Mỗi bộ hồ sơ, mỗi kỷ vật hay tấm Huân, Huy chương trưng bày là chân dung sống động của những con người đã cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của dân tộc. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Dịp này, Ban Tổ chức sẽ trực tiếp trao tặng 34 biểu trưng, bản chứng thực Hồ sơ khen thưởng kháng chiến chống thực dân Pháp và 5 hồ sơ đi B trực tiếp cho cá nhân và thân nhân các gia đình có công. Qua đó, thể hiện lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố đối với những người đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Triển lãm mở cửa phục vụ rộng rãi công chúng từ nay đến hết ngày 31/12./.

Hơn 72.000 hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B chờ ngày trở về Những hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B được lưu giữ hơn nửa thế kỷ đang trở thành cầu nối giúp xác minh người có công, kết nối thân nhân và phục vụ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.