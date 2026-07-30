Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khẩn trương cụ thể hóa đồng bộ các quyết sách thành chương trình, kế hoạch hành động

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu khẩn trương cụ thể hóa đồng bộ các quyết sách thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm và liên thông giữa các nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sáng 29/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, khẩn trương cụ thể hóa đồng bộ các quyết sách thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, rõ thứ tự ưu tiên và liên thông giữa các nhiệm vụ.

Các cấp ủy, cơ quan, địa phương phải rà soát chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết của Đảng và Văn kiện Hội nghị Trung ương 3.

Nhiệm vụ cùng mục tiêu, đối tượng, địa bàn phải được tích hợp; nội dung chồng chéo phải được xử lý; nguồn lực phải điều phối theo mục tiêu chung; không để nhiều đầu mối cùng làm nhưng không có cơ quan chịu trách nhiệm đến cùng./.