Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển (Chương trình số 32-Ctr/TW, ngày 28/7/2026).

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 3 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị quán triệt sâu sắc Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và tổ chức thực hiện tốt 5 vấn đề.