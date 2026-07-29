Việt Nam-Australia nghiên cứu mở rộng hợp tác quốc phòng trên lĩnh vực tiềm năng

Chiều 29/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird.

Nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Australia và hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng nhận thấy, thời gian qua, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Australia tiếp tục được triển khai hiệu quả, thiết thực trên cơ sở Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng năm 2010 và Tuyên bố Tầm nhìn chung về thúc đẩy hợp tác quốc phòng năm 2018, tập trung vào nhiều lĩnh vực như trao đổi đoàn; đối thoại-tham vấn; đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm giữa các quân, binh chủng; khắc phục hậu quả chiến tranh; hợp tác đa phương về quốc phòng, nhất là trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).

Trân trọng cảm ơn Chính phủ, Bộ Quốc phòng Australia cử máy bay vận tải hỗ trợ Việt Nam vận chuyển Bệnh viện dã chiến cấp 2 sang phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang mong muốn, thời gian tới, hai bên sẽ trao đổi và làm sâu sắc hơn nữa các hoạt động hợp tác đã có, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng. Trong đó, tập trung vào trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; cứu hộ, cứu nạn; hợp tác giữa các lực lượng biên phòng, cảnh sát biển; đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; công nghiệp quốc phòng; khắc phục hậu quả chiến tranh; tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế hợp tác quốc phòng khu vực, nhất là ADMM+...

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh đề xuất của Australia về việc cử chuyên gia sang Việt Nam trong năm 2026 để tiến hành trao đổi kinh nghiệm khai thác cơ sở dữ liệu của cả hai phía liên quan đến bộ đội Việt Nam trong chiến tranh, qua đó đóng góp vào Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Chính phủ Việt Nam phát động.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, doanh nghiệp quốc phòng Australia sang tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, dự kiến diễn ra vào tháng 12/2026.

Đánh giá cao mối quan hệ Australia-Việt Nam nói chung, hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng nói riêng, Đại sứ Gillian Bird bày tỏ vui mừng trước những kết quả tốt đẹp trong hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua; đồng thời bày tỏ mong muốn Australia và Việt Nam sẽ thúc đẩy mối quan hệ song phương, trong đó có hợp tác quốc phòng, ngày càng thực chất, hiệu quả, đóng góp vào ổn định, phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới./.

Đưa quan hệ Việt Nam-Australia phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững Việt Nam và Australia thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như công nghệ, tài chính, nông nghiệp và phát triển nguồn nhân lực để đạt hiệu quả bền vững.