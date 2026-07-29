Chủ động giải quyết các yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự từ bên ngoài

Chiều 29/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của lực lượng Công an nhân dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và thiết thực.

Nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ về vai trò của đối ngoại Công an nhân dân ngày càng đầy đủ, toàn diện hơn, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp.

Lực lượng Công an nhân dân đã chủ động nâng tầm chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, đối sách bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia.

Công tác phối hợp với các bộ, ngành trong xử lý các vấn đề đối ngoại được thực hiện hiệu quả, góp phần tạo thế trận bảo vệ an ninh Tổ quốc “từ sớm, từ xa."

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, hợp tác quốc tế được mở rộng và đi vào chiều sâu. Lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với các đối tác nước ngoài trong việc dẫn độ, bàn giao đối tượng truy nã và triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao. Mạng lưới cơ quan đại diện và sĩ quan liên lạc của Bộ Công an tại nước ngoài liên tục được mở rộng, góp phần bảo vệ quyền lợi của công dân Việt Nam ở nước ngoài và tăng cường tin cậy chiến lược với các đối tác.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định với những sự phát triển mạnh mẽ thời gian qua, đối ngoại Công an nhân dân đã trở thành một kênh quan trọng trong tổng thể đối ngoại của hệ thống chính trị, góp phần tăng cường trao đổi chiến lược, củng cố lòng tin, giữ vững ổn định, phòng ngừa nguy cơ từ bên ngoài và tạo môi trường thuận lợi cho thu hút đầu tư, phát triển đất nước.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh thời gian tới, hai Bộ cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong triển khai các chủ trương về đối ngoại, quốc phòng, an ninh; tăng cường nghiên cứu, dự báo chiến lược, bảo vệ chủ quyền và xử lý các nguy cơ an ninh; đồng thời, phát huy thế mạnh của từng lực lượng, tranh thủ nguồn lực, công nghệ và hợp tác quốc tế để nâng cao tiềm lực, vị thế quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh, trật tự, triển khai Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị của toàn lực lượng Công an nhân dân thời gian qua.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của lực lượng Công an nhân dân đã có những bước tiến mới; tư duy đối ngoại, hội nhập quốc tế Công an nhân dân đã có sự chuyển dịch theo hướng chủ động dẫn dắt, sẵn sàng đóng góp, trên cơ sở bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc; kết quả đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh, trật tự tiếp tục góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương chiến lược của Đảng, tích cực giải quyết nhiều yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự từ sớm, từ xa…

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì lên cờ truyền thống của Cục Đối ngoại, Bộ Công an. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đối ngoại Công an nhân dân đã chủ động xác định lộ trình, bước đi theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ nguồn lực triển khai nhằm nâng tầm mạnh mẽ đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh, trật tự trong thời gian tới; công tác theo dõi việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế bước đầu đã được triển khai một cách bài bản, khoa học.

Về định hướng phát triển công tác đối ngoại Công an nhân dân trong thời gian tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu thống nhất nhận thức và quyết tâm hành động, bảo đảm mọi hoạt động đối ngoại phải tạo ra sản phẩm, kết quả cụ thể, thực chất, có thể đo đếm được và trực tiếp phục vụ các nhiệm vụ chiến lược về an ninh, trật tự.

Các mục tiêu, nhiệm vụ trong các đề án đối ngoại phải được triển khai quyết liệt; khó khăn, vướng mắc phải được tháo gỡ kịp thời; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương, nhất là trong ký kết và thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế.

Bộ trưởng nêu rõ, trọng tâm của công tác đối ngoại Công an nhân dân thời gian tới là chủ động giải quyết các yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự từ bên ngoài; củng cố vành đai, thế trận an ninh từ ngoài biên giới và trên các không gian, lĩnh vực mới; bảo vệ tổ chức, cá nhân Việt Nam ở nước ngoài theo phương châm “lợi ích của cá nhân, tổ chức Việt Nam đi đến đâu thì an ninh, trật tự được bảo đảm đến đó,” góp phần nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, tranh thủ sức mạnh thời đại và tạo lập môi trường thuận lợi cho xây dựng, phát triển đất nước.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh đối ngoại Công an nhân dân cần nâng tầm tham mưu chiến lược, bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia, đồng thời thu hút hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao, công nghệ và các nguồn lực phục vụ phát triển, đóng góp cụ thể vào mục tiêu tăng trưởng hai con số...

Bộ trưởng yêu cầu cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế phối hợp và đổi mới tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác đối ngoại; việc đánh giá phải căn cứ vào những đóng góp thực chất của các hoạt động đối ngoại đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, phòng, chống tội phạm, nâng cao vị thế đất nước, tranh thủ nguồn lực, củng cố lòng tin và bảo vệ lợi ích của nhân dân…

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Cục Đối ngoại và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Trung tướng Đặng Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an.

Đây là các phần thưởng cao quý ghi nhận những nỗ lực, thành tích xuất sắc của Cục Đối ngoại, Bộ Công an trong quá trình xây dựng, trưởng thành và những đóng góp đặc biệt quan trọng trong công tác tham mưu, triển khai hội nhập quốc tế về an ninh, trật tự thời gian qua./.

Đối ngoại quốc phòng tiếp tục là điểm sáng trong hội nhập quốc tế Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của đối ngoại Việt Nam. ​