Tăng kết nối, nâng vị thế vật liệu xây dựng Việt Nam tại Australia

Trong bối cảnh Australia đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và triển khai kế hoạch xây dựng 1,2 triệu căn nhà mới trên toàn quốc, nhu cầu đối với vật liệu xây dựng nhập khẩu gia tăng mạnh mẽ, mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia thị trường này.

Đây là nhận định chung tại hội thảo “Kết nối vật liệu xây dựng Việt Nam với thị trường Australia” do Thương vụ Việt Nam tại Australia phối hợp với Hội đồng Đầu tư và Logistics Australia-Việt Nam cùng Hiệp hội Kết cấu thép miền Bắc tổ chức tại thành phố Sydney (bang New South Wales) ngày 29/7 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Hội thảo thu hút đại diện nhiều doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và chuyên gia trong các lĩnh vực xây dựng, kiểm định, pháp lý, logistics và thương mại của hai nước.

Phát biểu khai mạc, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Australia Trần Thị Thanh Mỹ cho biết quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia đang tạo nền tảng thuận lợi để hai nước mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Thương mại song phương những năm gần đây duy trì đà tăng trưởng tích cực, phản ánh tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế và sự tin cậy ngày càng cao của cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Theo bà Trần Thị Thanh Mỹ, Australia hiện đứng trước nhu cầu lớn về phát triển hạ tầng, nhà ở dân dụng và các công trình thương mại. Kế hoạch xây dựng 1,2 triệu căn nhà mới nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhà ở, cùng xu hướng chuyển sang xây dựng lắp ghép và mô-đun đang làm gia tăng nhu cầu đối với nhiều loại vật liệu và cấu kiện xây dựng.

Trong khi đó, ngành vật liệu xây dựng Việt Nam đã có bước phát triển đáng kể, với nhiều doanh nghiệp sở hữu năng lực sản xuất lớn, giá thành cạnh tranh và khả năng đáp ứng yêu cầu riêng của từng dự án. Một số doanh nghiệp cũng đã đầu tư vào vật liệu xanh, sản phẩm chống cháy, giải pháp tiết kiệm năng lượng và quy trình sản xuất hướng tới phát triển bền vững.

Tuy nhiên, để tiếp cận thị trường Australia, năng lực sản xuất mới chỉ là điều kiện ban đầu. Doanh nghiệp còn phải nắm rõ hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình kiểm định, quy định pháp lý và trách nhiệm đối với sản phẩm.

Bà Trần Thị Thanh Mỹ cho biết Thương vụ Việt Nam tại Australia sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu thị trường, cập nhật quy định kỹ thuật, kết nối với đối tác, nhà nhập khẩu và các đơn vị tư vấn. Việc quy tụ chuyên gia về kiểm định, logistics và pháp lý tại hội thảo cũng nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam hiểu rõ hơn quá trình đưa sản phẩm vào Australia, từ chứng nhận chất lượng, vận chuyển đến quản trị rủi ro hợp đồng.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Liverpool, Roy Halabi, đánh giá Việt Nam có năng lực sản xuất vật liệu xây dựng đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, doanh nghiệp muốn xây dựng quan hệ lâu dài tại Australia cần đáp ứng đồng thời 3 yếu tố cơ bản: chất lượng ổn định, giao hàng đúng tiến độ và giá cả cạnh tranh.

Bên cạnh đó, dịch vụ sau bán hàng, chế độ bảo hành và khả năng hỗ trợ kỹ thuật cũng giữ vai trò quan trọng. Ông Halabi lưu ý các nhà thầu Australia không chỉ tìm kiếm một nhà sản xuất cung cấp hàng hóa, mà cần một đối tác sẵn sàng đồng hành trong suốt quá trình triển khai dự án.

Ông Roy Halabi, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Liverpool, bang New South Wales, đánh giá Việt Nam có năng lực sản xuất vật liệu xây dựng đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. (Ảnh: Trung Trang/TTXVN)

Theo ông, Australia áp dụng hệ thống tiêu chuẩn xây dựng rất chặt chẽ. Các sản phẩm sử dụng trong công trình phải phù hợp với Bộ Quy chuẩn Xây dựng Quốc gia, cùng các tiêu chuẩn liên quan. Việc sử dụng vật liệu không đáp ứng quy định có thể dẫn đến rủi ro lớn về an toàn, tài chính và pháp lý đối với nhà thầu. Vì vậy, ông Halabi khuyến nghị doanh nghiệp Việt Nam cần chuẩn bị đầy đủ tài liệu kỹ thuật, báo cáo kỹ sư, kết quả kiểm nghiệm độc lập, chứng nhận chất lượng, chế độ bảo hành và phương án hỗ trợ sau bán hàng trước khi tiếp cận khách hàng.

Ở góc độ logistics, ông Nicolas Frate, đại diện công ty Think Global Logistics, cho biết việc Việt Nam và Australia cùng tham gia các hiệp định thương mại tự do tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu giữa hai nước. Nếu tuân thủ đầy đủ quy định, hàng hóa Việt Nam nhìn chung có thể tiếp cận thị trường Australia thuận lợi. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý những mặt hàng thuộc diện dễ bị điều tra hoặc áp dụng biện pháp chống bán phá giá, do có thể phát sinh thêm thuế và chi phí liên quan.

Ông Frate chia sẻ thêm doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ mã hàng, xuất xứ, hồ sơ sản phẩm và các nghĩa vụ liên quan trước khi hàng rời Việt Nam. Trong trường hợp chưa rõ, doanh nghiệp nên trao đổi sớm với đơn vị logistics, chuyên gia hải quan hoặc cơ quan chức năng Australia, thay vì chờ đến khi hàng cập cảng mới xử lý.

Ông Nicolas Frate, Giám đốc Kinh doanh công ty Think Global Logistics, Australia chia sẻ về tiềm năng thị trường vật liệu xây dựng Australia. (Ảnh: Trung Trang/TTXVN)

Trao đổi với phóng viên TTXVN bên lề hội thảo, ông Andy Nguyễn - doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kết cấu thép nhẹ tại Australia - cho rằng nhu cầu xây dựng nhà ở đang mở ra cơ hội đáng kể cho doanh nghiệp Việt Nam. Từ kinh nghiệm thực tế, ông nhận thấy sau đại dịch COVID-19, thị trường Australia ngày càng quan tâm hơn đến hàng hóa Việt Nam khi các doanh nghiệp phải tìm kiếm thêm nguồn cung để giảm phụ thuộc và hạn chế nguy cơ đứt gãy.

Mặc dù vậy, doanh nghiệp Việt Nam vẫn gặp không ít trở ngại về tiêu chuẩn và thủ tục chứng minh sự phù hợp của sản phẩm. Do chưa có cơ chế công nhận lẫn nhau đầy đủ đối với nhiều loại tiêu chuẩn, doanh nghiệp có thể phải mất thêm thời gian và chi phí thử nghiệm, kiểm định theo yêu cầu của Australia.

Ngoài ra, một số dự án, đặc biệt là công trình sử dụng ngân sách nhà nước, có thể đặt ra yêu cầu ưu tiên sản phẩm nội địa hoặc các tiêu chuẩn về sản xuất có trách nhiệm, nguồn gốc vật liệu và phát thải. Những yêu cầu này tạo thêm thách thức đối với sản phẩm nhập khẩu.

Ông Andy Nguyễn khuyến nghị doanh nghiệp tìm hiểu kỹ quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với từng loại hàng hóa trước khi sản xuất, đồng thời theo dõi sát giá thị trường để xây dựng chiến lược cạnh tranh phù hợp.

Các đại biểu nhận định Australia có sức mua ổn định, môi trường kinh doanh minh bạch và nhu cầu rõ ràng, nhưng không phải là thị trường có thể chinh phục chỉ bằng lợi thế về giá. Doanh nghiệp muốn phát triển lâu dài cần đầu tư nghiêm túc vào tiêu chuẩn chất lượng, hồ sơ tuân thủ, dịch vụ hậu mãi, thương hiệu và mạng lưới đối tác tại địa bàn.

Trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia tiếp tục được củng cố, cùng các hiệp định thương mại tự do mà cả hai nước đều là thành viên, hợp tác trong lĩnh vực vật liệu xây dựng vẫn còn nhiều dư địa.

Việc tăng cường kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất Việt Nam với nhà thầu, nhà nhập khẩu, đơn vị kiểm định, tư vấn pháp lý và logistics tại Australia sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn nhu cầu thị trường, từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng xây dựng của Australia./.

Đưa quan hệ Việt Nam-Australia phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững Việt Nam và Australia thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như công nghệ, tài chính, nông nghiệp và phát triển nguồn nhân lực để đạt hiệu quả bền vững.