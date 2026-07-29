Lãi suất ngân hàng ngày 29/7: Bảng cập nhật lãi suất của các ngân hàng

Hiện nay, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng tại một số ngân hàng đang dao động quanh mức 6,5-9%/năm, tùy ngân hàng, hình thức gửi tiền và điều kiện ưu đãi.

Dưới đây là cập nhật lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn, nhận lãi cuối kỳ tại quầy mới nhất của hơn 30 ngân hàng phổ biến hiện nay, được cập nhật tại thời điểm tháng 7/2026:

Ngân hàng

1 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

18 tháng

24 tháng

36 tháng

Techcombank

4.40

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

4.70

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

6.40

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

6.60

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

5.70

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

5.70

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

5.70

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

VPBank

4.45

4.65

5.8

5.8

5.8

5.8

5.4

TPBank

4.2

4.2

5.5

5.5

5.9

5.9

6.0

SeABank

3.95

4.45

4.75

5.1

5.75

5.75

5.75

VIB

4.25

4.35

5.5

6.5

5.7

5.8

5.8

Vietcombank

2.1

2.4

3.5

5.9

5.9

6.0

5.3

VietinBank

2.1

2.4

3.5

5.9

5.9

6.0

6.0

Agribank

2.6

2.9

4.0

5.9

5.9

6.0

6.0

BIDV

2.1

2.4

3.5

5.9

5.9

6.0

6.0

MBBank

3.7

4.1

4.6

6.2

6.2

7.0

7.0

ACB

4.0

4.4

4.5

5.3

5.4

5.4

5.4

ABBank

3.6

3.8

6.05

6.05

5.06

5.06

5.06

MSB

4.5

4.5

6.5

6.3

6.3

6.3

5.8

LPBank

4.3

4.3

6.2

6.3

6.5

6.6

6.2

GPBank

3.35

3.45

4.8

5.1

5.1

5.1

5.1

Eximbank

3.5

3.6

4.7

5.0

5.0

5.0

5.0

Kienlongbank

3.5

3.5

5.3

5.5

5.05

5.05

5.05

SCB

1.6

1.9

2.9

3.7

3.9

3.9

3.9

SHB

4.4

4.5

5.8

6.2

6.3

6.4

6.5

PVcomBank

4.75

4.75

5.0

5.1

5.8

5.8

5.8

Saigonbank

4.75

4.75

6.4

6.7

6.5

6.0

6.1

VietBank

4.5

4.5

5.8

6.0

6.3

6.3

6.3

HDBank

3.5

3.6

4.9

5.2

5.5

4.9

4.9

VietABank

4.6

4.75

5.8

5.9

6.0

6.1

6.1

NamABank

4.5

4.6

5.8

6.2

6.3

6.02

5.85

Vikki Bank

4.7

4.7

5.9

6.0

5.8

5.8

5.8

BAOVIET Bank

3.9

4.2

5.5

5.8

5.8

5.8

5.8

Viet Capital Bank

(BVBANK)

4.75

4.75

6.5

6.7

6.5

6.5

6.5

PG Bank

4.75

4.75

6.6

6.7

6.8

6.8

6.8

BacABank

4.55

4.55

6.85

6.9

6.75

6.75

6.75

NCB

4.6

4.75

6.1

6.3

6.6

6.7

6.7

VCB Neo

(CBBank)

4.75

4.75

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

OCB

4.75

4.75

6.4

6.7

6.6

6.8

7.0

OceanBank

4.5

4.75

6.5

7.0

7.0

7.0

7.0



Bảng thống kê lãi suất gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn theo phương thức online với lãi nhận cuối kỳ của hơn 30 ngân hàng tại Việt Nam, được cập nhật tại thời điểm tháng 7/2026:

Ngân hàng

1 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

18 tháng

24 tháng

36 tháng

Techcombank

4.50

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

4.75

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

6.70

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

6.90

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

6.00

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

6.00

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

6.00

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

VPBank

4.45

4.65

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

TPBank

4.75

4.75

6.0

6.2

6.2

6.3

6.3

SeABank

3.4

4.1

4.5

5.0

5.0

5.0

5.0

VIB

4.35

4.45

5.7

7.0

5.9

6.0

6.0

Vietcombank

2.1

2.4

3.5

5.9

5.9

6.0

6.0

VietinBank

2.1

2.4

3.5

5.9

5.9

6.0

6.0

Agribank

4.75

4.75

6.6

6.8

6.8

6.8

6.8

BIDV

4.75

4.75

6.6

6.8

6.8

6.8

6.8

MBBank

4.5

4.65

5.7

6.3

6.3

7.0

7.0

ACB

4.5

4.7

4.9

5.7

5.7

5.7

5.7

ABBank

3.8

4.0

6.25

6.25

5.8

5.8

5.8

MSB

4.75

4.75

6.3

6.8

6.6

6.6

6.1

LPBank

4.6

4.65

6.8

6.9

6.95

7.0

6.2

GPBank

3.6

3.7

5.25

5.55

5.55

5.55

5.55

Eximbank

4.6

4.7

5.4

5.3

5.3

5.3

5.3

Kienlongbank

4.2

4.2

5.5

5.5

5.15

5.15

5.15

SCB

1.6

1.9

2.9

3.7

3.9

3.9

3.9

SHB

4.6

4.65

6.2

6.5

6.6

6.7

6.7

PVcomBank

4.75

4.75

5.3

5.6

6.3

6.3

6.3

Saigonbank

4.75

4.75

6.9

7.2

7.0

6.5

6.6

VietBank

4.6

4.6

5.9

6.1

6.4

6.4

6.4

HDBank

4.2

4.3

5.0

5.3

5.6

5.0

5.0

VietABank

4.7

4.75

6.0

6.1

6.2

6.3

6.3

NamABank

4.6

4.75

6.4

6.6

6.9

6.9

6.9

Vikki Bank

4.7

4.7

6.0

6.1

6.1

6.1

6.1

BAOVIET Bank

4.75

4.75

6.6

6.7

6.7

6.7

6.7

Viet Capital Bank

(BVBANK)

4.75

4.75

6.7

6.9

6.7

6.7

6.7

PG Bank

4.75

4.75

6.9

7.0

6.8

6.8

6.8

BacABank

4.55

4.55

6.3

6.4

6.4

6.4

6.4

NCB

4.7

4.75

6.2

6.4

6.7

6.8

6.8

CBBank

4.75

4.75

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

OCB

4.75

4.75

6.5

6.8

6.7

6.9

7.1

OceanBank

4.5

4.75

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0



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