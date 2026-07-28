Bộ Tài chính và WB xây dựng danh mục dự án vay vốn giai đoạn 2026-2030

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, ngày 28/7, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn có buổi làm việc với bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, Campuchia và Lào, cùng đoàn công tác.

Buổi làm việc lần này là dịp để hai bên tiếp tục rà soát tiến độ thực hiện, trao đổi về các nội dung còn lại và thống nhất phương hướng triển khai trong thời gian tới; đồng thời, thống nhất xây dựng danh mục các dự án dự kiến vay vốn giai đoạn 2026-2030; đồng thời, đưa ra những định hướng đổi mới trong triển khai, bảo đảm an toàn nợ công và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đánh giá cao quan hệ hợp tác lâu dài, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhóm Ngân hàng Thế giới, đồng thời ghi nhận sự phối hợp chủ động của Văn phòng WB tại Việt Nam với Bộ Tài chính trong thời gian qua.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính)

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết sau cuộc họp tháng 5/2026, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã chủ động, tích cực phối hợp với WB triển khai các nội dung đã thống nhất; đồng thời, rà soát lại toàn bộ các nội dung, công việc, cam kết giữa hai bên.

Đến nay, tiến độ hợp tác đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản không phát sinh vướng mắc lớn.

Về phía WB, bà Mariam J. Sherman đánh giá cao vai trò của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong việc điều phối hiệu quả nhu cầu vay vốn của Việt Nam từ WB.

Các đơn vị đã tích cực tổng hợp, kết nối các khoản vay dự kiến trong những năm tới, góp phần giúp hai bên có cái nhìn rõ hơn về các nỗ lực đang được triển khai.

Qua quá trình phối hợp, WB cũng đã có bức tranh khá đầy đủ về nhu cầu và các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam.

Về việc xây dựng danh mục dự án vay WB, thông tin từ cuộc họp cho thấy Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) đã gửi WB nhu cầu đề xuất vay của Việt Nam trên cơ sở tổng hợp nhu cầu của các bộ, ngành và địa phương giai đoạn 2026-2030 để làm cơ sở xây dựng danh mục các dự án vay vốn của WB trong 5 năm tới.

Bà Mariam J. Sherman - Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, Campuchia và Lào. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính)

Theo thư của WB ngày 1/7/2026, danh mục dự kiến tài trợ trong giai đoạn 2026-2030 gồm khoảng 24 dự án với tổng giá trị vốn vay ước khoảng 9,3 tỷ USD, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực giao thông, năng lượng, phát triển cơ sở hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu và các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Trong số này, một số dự án đã hoàn tất đàm phán và dự kiến ký kết trong tháng 8-9/2026; có 9 dự án đã được phê duyệt đề xuất khoản vay, hiện đang hoàn tất thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi.

Để triển khai các công việc tiếp theo bảo đảm đạt hiệu quả cao nhất, lãnh đạo Bộ Tài chính cho rằng, hai bên cần tập trung vào các dự án có mức độ chuẩn bị tốt, nhu cầu vay rõ ràng, bảo đảm vốn đối ứng và khả năng triển khai.

Tại cuộc họp, hai bên thống nhất dự kiến trong khoảng ngày 20-25/8, Bộ Tài chính sẽ có văn bản, thư chính thức gửi WB.

Trên cơ sở danh mục các dự án đã được xây dựng, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát kỹ từng dự án theo các tiêu chí đã trao đổi; đồng thời, có thể đề xuất bổ sung một số dự án phù hợp với các ưu tiên của Việt Nam và đúng với tinh thần hai bên đã thống nhất.

Cùng với đó, hai bên cập nhật tiến độ về việc xây dựng Khung đối tác quốc gia (CPF); xây dựng danh mục các dự án dự kiến vay vốn WB giai đoạn 2026-2030; trong đó, xác định nhóm dự án thí điểm vay phân kỳ (MPA) và cơ chế triển khai nhanh (fast-track), cập nhật tình hình triển khai khoản vay hỗ trợ ngân sách; đồng thời, trao đổi về nhóm dự án công nghệ cao theo đề xuất của WB.

Cùng với đó là hỗ trợ kỹ thuật của WB trong việc xây dựng mô hình Chương trình tài chính hạ tầng Việt Nam và Quỹ Đầu tư quốc gia.

Trên cơ sở rà soát các nội dung hợp tác này, để đảm bảo an toàn nợ công và nâng cao hiệu quả đầu tư, tư duy sử dụng vốn vay WB phải chuyển dịch mạnh mẽ, tập trung vào những định hướng mang tính đột phá trong thời gian tới./.

Việt Nam-Ngân hàng Thế giới tăng cường hợp tác và phát triển bền vững Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, sự hỗ trợ của WB đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, như nguồn nhân lực, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.