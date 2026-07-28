Kiến tạo tương lai du lịch Việt Nam với giải pháp thanh toán xuyên biên giới

Trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục về lượng khách quốc tế, trọng tâm hiện nay không chỉ dừng lại ở việc thu hút thêm khách du lịch mà còn hướng đến tối ưu hóa giá trị kinh tế mà khách du lịch mang lại.

Những phương thức thanh toán số tiên tiến, liền mạch đang trở thành yếu tố then chốt giúp thúc đẩy chi tiêu của nhóm du khách giá trị cao, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp nội địa phát triển.

Từ tăng trưởng số lượng đến kiến tạo giá trị

Ngành du lịch Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Tính riêng năm 2025, thị trường đã chào đón hơn 21 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng 20,4% so với năm trước.

Theo báo cáo từ Viện Kinh tế Mastercard (Mastercard Economics Institute), 8 trong số 15 điểm đến du lịch hàng đầu mùa hè năm 2025 thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó Nha Trang lần đầu tiên góp mặt, cho thấy sức hút ngày càng lớn của Việt Nam với du khách quốc tế.

Tuy nhiên, khi lượng khách quốc tế tăng nhanh, thách thức không chỉ là thu hút thêm du khách mà là tối đa hóa giá trị từ mỗi hành trình. Chất lượng trải nghiệm của du khách ngày càng đóng vai trò quan trọng, quyết định năng lực cạnh tranh của điểm đến.

Ông Sharad Jain, Giám đốc Quốc gia Mastercard tại Việt Nam, Campuchia và Lào.

Giúp du khách thanh toán và trải nghiệm như người bản địa

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, trải nghiệm du lịch không còn dừng lại ở điểm đến mà còn bao gồm cách du khách tìm hiểu thông tin, đặt dịch vụ, thanh toán và tương tác với các doanh nghiệp địa phương.

Nhằm đáp ứng được nhu cầu cấp thiết này, Mastercard đã và đang đẩy mạnh hợp tác với các đối tác trong nước triển khai sáng kiến Mastercard Pay Local tại Việt Nam, cho phép du khách quốc tế quét mã QR nội địa và thanh toán bằng thẻ Mastercard sẵn có, từ đó mang lại trải nghiệm thanh toán xuyên biên giới liền mạch cho du khách, đồng thời giúp các doanh nghiệp tiếp tục tận dụng hạ tầng thanh toán hiện có.

Ngoài ra, Mastercard cũng hỗ trợ kết nối du khách với những trải nghiệm bản địa thông qua nền tảng Mastercard Pass to Priceless, quy tụ các dịch vụ du lịch, ẩm thực, giải trí và phong cách sống được tuyển chọn kỹ lưỡng.

Đồng thời, chiến dịch “Điện thoại. Hộ chiếu. Mastercard.” với một thông điệp ngắn gọn: chỉ cần điện thoại, hộ chiếu và thẻ Mastercard, bạn đã sẵn sàng khám phá trọn vẹn khu vực Đông Nam Á.

Thông qua các công nghệ thanh toán tiên tiến, mạng lưới chấp nhận thanh toán toàn cầu và hệ sinh thái ưu đãi dành cho du lịch, Mastercard góp phần mang đến trải nghiệm xuyên suốt cho du khách. Nhờ đó, các giao dịch hằng ngày, từ di chuyển, ẩm thực đến mua sắm và giải trí, đều trở nên đơn giản và thuận tiện hơn, giúp du khách an tâm tận hưởng hành trình ở bất cứ đâu.

Kết nối du khách quốc tế với doanh nghiệp địa phương

Những nỗ lực của Mastercard tại Việt Nam là một phần trong chiến lược của doanh nghiệp nhằm tăng cường kết nối xuyên biên giới và góp phần xây dựng hệ sinh thái thanh toán liền mạch.

Một ví dụ điển hình là chương trình hợp tác giữa Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Mastercard trong giai đoạn 2026-2030 nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, quảng bá điểm đến và nâng cao trải nghiệm du khách. Thông qua việc kết hợp các giải pháp thanh toán tiên tiến với công nghệ và các phân tích chuyên sâu từ dữ liệu, chương trình góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam, đồng thời thúc đẩy một hệ sinh thái du lịch kết nối.

Bên cạnh đó, Mastercard cũng hợp tác với NAPAS và 06 ngân hàng thương mại ra mắt thẻ đồng thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam, góp phần kết nối hạ tầng thanh toán nội địa với mạng lưới thanh toán toàn cầu của mình. Sáng kiến này giúp mở rộng khả năng chấp nhận thanh toán, mang đến trải nghiệm thanh toán thuận tiện cho người tiêu dùng trong nước và quốc tế, đồng thời tăng cường sự kết nối giữa các hệ sinh thái thanh toán.

Những sáng kiến này thể hiện cam kết của Mastercard trong việc đưa du khách quốc tế đến gần hơn với các doanh nghiệp địa phương, đồng thời mở rộng cơ hội phát triển cho tất cả mọi người./.

Liên minh Visa, Mastercard và Coinbase thành lập mạng lưới stablecoin mới Open Standard - mạng lưới stablecoin mới quy tụ hơn 140 doanh nghiệp tham gia mạng lưới stablecoin và sẽ phát hành một đồng stablecoin mới có giá trị neo theo đồng USD có tên Open USD.