Kỳ vọng Fed tăng lãi suất, đồng USD lên mức cao nhất trong một tháng

Trong phiên giao dịch 28/7, đồng USD neo ở mức cao nhất trong một tháng, khi giới đầu tư tiếp tục đánh giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất tại cuộc họp chính sách diễn ra trong tuần này.

Chỉ số USD, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ các đồng tiền chủ chốt, tăng 0,03% lên 101,55 điểm. Đồng euro giảm 0,01% xuống còn 1,1366 USD/euro, trong khi đồng USD tăng 0,05% lên 163,82 yen/USD. Đồng bảng Anh cũng giảm 0,02% xuống 1,3284 USD/bảng.

Việc Mỹ tạm dừng các cuộc không kích nhằm vào Iran đã khiến giá dầu giảm và phần nào xoa dịu áp lực lạm phát. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ chỉ giảm nhẹ so với diễn biến của các thị trường khác, qua đó tiếp tục hỗ trợ đồng USD.

Fed sẽ kết thúc cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày vào ngày 29/7. Ngày càng nhiều tổ chức tài chính lớn cho rằng vẫn tồn tại khả năng Fed sẽ nâng lãi suất ngay tại cuộc họp này, sau khi giá dầu tăng mạnh trong tháng qua và căng thẳng tại Trung Đông leo thang.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp lần này là 36,3%, tăng mạnh so với mức 16% của một tuần trước. Đối với cuộc họp tháng Chín, thị trường đang định giá xác suất Fed nâng lãi suất ở mức 81%.

Một chuyên gia của ngân hàng ANZ nhận định nếu Fed bất ngờ tăng lãi suất, đồng USD nhiều khả năng sẽ tiếp tục nhận được hỗ trợ và có thể lập các mức cao mới đặc biệt so với các đồng tiền như đồng yen Nhật Bản và đồng franc Thụy Sĩ.

Trong tuần này, giới đầu tư cũng sẽ theo dõi số liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 2 của Mỹ và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) nhằm đánh giá sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Bên cạnh đó, thị trường cũng hướng sự chú ý đến các cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) và Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ), dự kiến diễn ra vào các ngày 30 và 31/7. Giới phân tích nhìn chung cho rằng cả hai ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên lãi suất, song tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trước những rủi ro lạm phát.

Đồng yen hiện vẫn dao động gần mức thấp nhất trong 40 năm so với đồng USD. Thị trường kỳ vọng BoJ sẽ để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất nhằm hỗ trợ đồng nội tệ, dù nhiều khả năng sẽ chưa đưa ra tín hiệu rõ ràng về thời điểm và tốc độ điều chỉnh chính sách.

Một chuyên gia của công ty dịch vụ tài chính Ebury cho rằng nếu không thay đổi lãi suất, BoJ sẽ cần phát đi thông điệp mang lập trường cứng rắn hơn để củng cố niềm tin của thị trường rằng ngân hàng này đủ quyết tâm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ đồng yen.

Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng bitcoin giảm 1,88% xuống 63.694,59 USD, còn đồng ether giảm 2,83% xuống 1.890,30 USD./.

Đồng USD lập đỉnh 40 năm so với đồng yen khi giá dầu tăng mạnh Đồng USD trong phiên giao dịch ngày 23/7 đã chạm mức cao nhất trong vòng 40 năm so với đồng yen Nhật Bản, trong khi giảm nhẹ so với đồng euro trước thềm cuộc họp chính sách của ECB.