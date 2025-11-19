Ngân hàng và NAPAS cam kết thúc đẩy thanh toán nội địa và xuyên biên giới

Ngày 19/11, trong khuôn khổ Hội thảo “Thanh toán QR Code: Minh bạch và trải nghiệm không giới hạn,” Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) cùng 25 ngân hàng và trung gian thanh toán đã thực hiện nghi thức cam kết đồng hành thúc đẩy thanh toán nội địa và xuyên biên giới

Nghi thức này thể hiện cam kết mạnh mẽ của cộng đồng ngân hàng và trung gian thanh toán trong việc đồng hành phát triển phương thức thanh toán sử dụng mã QR ra thị trường, mở rộng mạng lưới điểm chấp nhận thanh toán VIETQRPay cho giao dịch nội địa và VIETQRGlobal cho giao dịch thanh toán xuyên biên giới.

Được biết, ra mắt từ năm 2021, tiêu chuẩn VietQR là nhận diện thương hiệu chung cho dịch vụ chuyển khoản bằng mã QR được xử lý qua mạng lưới NAPAS. Trong 3 năm gần đây, thanh toán quét mã VietQR đã len lỏi vào mọi mặt của đời sống, từ chợ dân sinh đến các hàng quán vỉa hè, gửi xe… Chính sự tiện lợi của VietQR đã thúc đẩy thói quen giao dịch không tiền mặt của khách hàng - sử dụng ứng dụng của ngân hàng (mobile app) để thực hiện thanh toán cho mọi loại hình hàng hóa, dịch vụ.

Theo ghi nhận từ NAPAS, tính đến tháng 10/2025 đã có gần 90 triệu tài khoản sử dụng Mobile Banking để quét mã VietQR thực hiện chuyển tiền hằng ngày. Giao dịch chuyển tiền qua mã VietQR được ghi nhận tại hệ thống NAPAS trong 10 tháng năm 2025 tăng hơn 52% về số lượng (đạt 3,6 tỷ giao dịch) và 85% về giá trị (9,2 triệu tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2024.

Trước yêu cầu của thị trường và nhiệm vụ mở rộng kết nối thanh toán xuyên biên giới giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực, thời gian qua, NAPAS đã nâng cấp tiêu chuẩn kỹ thuật và phối hợp với các ngân hàng, trung gian thanh toán triển khai chuẩn hóa dịch vụ thanh toán VIETQRPay và VIETQRGlobal nhằm phục vụ hiệu quả các giao dịch bán lẻ nội địa và thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới. Đây cũng chính là nhiệm vụ cấp thiết của toàn bộ hệ thống ngân hàng nhằm xây dựng hạ tầng thanh toán hiện đại và phù hợp xu thế hội nhập.

Trước hết, đối với thanh toán bán lẻ nội địa, VIETQRPay mang lại nhiều lợi ích nổi bật cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng. So với dịch vụ chuyển nhanh giữa cá nhân bằng mã VIETQR, giải pháp thanh toán VIETQRPay được tích hợp trong phần mềm quản lý bán hàng, cho phép hiển thị đầy đủ thông tin đơn hàng gắn với từng giao dịch thanh toán. Nhờ đó, đơn vị bán hàng dễ dàng xử lý hoàn/hủy, tra soát khiếu nại, đồng thời quản lý tài chính minh bạch và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Dịch vụ thanh toán xuyên biên giới được nhận diện bằng tên gọi VIETQRGlobal. Cách nhận diện thống nhất này giúp khắc phục tình trạng thiếu đồng bộ về nhận diện thương hiệu tại các điểm chấp nhận thanh toán, giúp du khách quốc tế dễ dàng nhận biết các điểm chấp nhận thanh toán sử dụng mã QR tại Việt Nam và thực hiện giao dịch nhanh chóng, tiện lợi.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc NAPAS nhấn mạnh: “Thúc đẩy thanh toán nội địa và xuyên biên giới thông qua VIETQRPay và VIETQRGlobal là nền tảng quan trọng để xây dựng thị trường minh bạch hơn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, bảo vệ người dùng và hỗ trợ cơ quan quản lý có đầy đủ dữ liệu để hoạch định chính sách. Việc các ngân hàng, trung gian thanh toán đồng hành trong cam kết này cho thấy quyết tâm chung của toàn ngành tài chính-ngân hàng trong xây dựng hạ tầng thanh toán hiện đại, an toàn và liên thông.”

Ông Nguyễn Quang Minh chia sẻ thêm, VIETQRGlobal sẽ là bệ phóng để thương mại và du lịch Việt Nam hòa nhịp mạnh mẽ hơn với dòng chảy kinh tế khu vực. Khi biên giới không còn là rào cản trong thanh toán, người dùng sẽ có thêm trải nghiệm thuận tiện, và doanh nghiệp Việt Nam có thể tăng lợi thế cạnh tranh.”

Trong thời gian tới, để hiện thực hóa cam kết và thúc đẩy thanh toán sử dụng mã QR, NAPAS sẽ phối hợp các ngân hàng thương mại, trung gian thanh toán mở rộng mạng lưới điểm chấp nhận thanh toán VIETQRPay đồng thời tiếp tục hợp tác với các đối tác trong khu vực nhằm thúc đẩy VIETQRGlobal, phục vụ du lịch, mua sắm và thương mại điện tử xuyên biên giới.

Bên cạnh đó, thông qua hợp tác với Hiệp hội An ninh mạng Việt Nam và các bên, NAPAS sẽ tiếp tục đầu tư vào giải pháp bảo mật và phóng chống gian lận, đảm bảo phát triển thanh toán nội địa và xuyên biên giới an toàn, bền vững./.