Nghị quyết 10-NQ/TW: Đón làn sóng FDI chất lượng cao từ Hàn Quốc

Định hướng thu hút FDI chất lượng cao theo tinh thần Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đang tạo động lực cho làn sóng đầu tư mới vào các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và giá trị gia tăng cao.

Trong xu hướng đó, Hàn Quốc được đánh giá là một trong những đối tác tiên phong trong quá trình chuyển dịch từ đầu tư sản xuất sang nghiên cứu-phát triển và công nghệ cao tại Việt Nam.

Dòng vốn chuyển dịch

Năm 2008, khi Samsung khởi công nhà máy tại Bắc Ninh, ít ai có thể dự đoán khoản đầu tư này sẽ góp phần định hình quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Đến nay, khoảng một nửa số điện thoại thông minh Samsung bán ra trên toàn cầu được sản xuất tại Việt Nam, trở thành minh chứng cho sự phát triển của quan hệ đầu tư giữa hai nền kinh tế.

Theo ông Peter Kim, Tổng giám đốc HSBC Hàn Quốc, Việt Nam là một trong những điểm đến thường xuyên được các doanh nghiệp Hàn Quốc cân nhắc khi đưa ra quyết định đầu tư trên phạm vi toàn cầu.

Hiện Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam xét theo vốn đăng ký lũy kế với hơn 95 tỷ USD, thông qua hơn 10.400 dự án còn hiệu lực. Dòng vốn này đang hỗ trợ khoảng 10.000 doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam, tạo việc làm cho hơn 900.000 lao động và đóng góp gần 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Hàn Quốc cũng đã đạt gần 95 tỷ USD, hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030.

Hoạt động tại một doanh nghiệp vốn Hàn Quốc tại Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)

Đằng sau những con số này là sự hiện diện của nhiều tập đoàn Hàn Quốc, đã trở thành một phần của bức tranh công nghiệp Việt Nam. Samsung đã đầu tư hơn 23 tỷ USD; LG có tổng vốn đầu tư vượt 8 tỷ USD với dự án trọng điểm là tổ hợp sản xuất màn hình tại Hải Phòng; Hyosung cam kết đầu tư 4 tỷ USD và dự kiến tiếp tục mở rộng thêm 4 tỷ USD; SK đang khảo sát các dự án năng lượng tại miền Trung. Lotte, CJ, Doosan cùng nhiều doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng cũng liên tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Các lĩnh vực thu hút đầu tư phản ánh quá trình chuyển dịch của nền công nghiệp Việt Nam, từ điện tử, màn hình hiển thị, dệt may, hóa dầu, logistics, bán lẻ, tài chính đến năng lượng sạch và hạ tầng số.

Theo ông Peter Kim, dòng vốn đầu tư luôn dịch chuyển theo lòng tin, trong khi lòng tin được xây dựng từ sự nhất quán của môi trường đầu tư. Việt Nam đã tạo dựng nền tảng này thông qua ổn định kinh tế vĩ mô, mạng lưới 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) đang có hiệu lực và lực lượng lao động ngày càng có kỹ năng.

Khối Nghiên cứu toàn cầu HSBC ghi nhận Việt Nam thu hút FDI tương đương hơn 4% tổng ngân sách quốc nội (GDP) thuộc nhóm cao nhất Đông Nam Á.

Phù hợp định hướng

Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Theo ông Peter Kim, giai đoạn tiếp theo của dòng vốn Hàn Quốc tại Việt Nam không chỉ nằm ở việc mở rộng sản xuất mà đang dịch chuyển lên các nấc thang giá trị cao hơn, từ lắp ráp sang sản xuất tiên tiến và từ sản xuất sang nghiên cứu-phát triển (R&D).

Một trong những minh chứng là Trung tâm R&D trị giá 220 triệu USD của Samsung tại Hà Nội-trung tâm nghiên cứu lớn nhất của tập đoàn tại Đông Nam Á, hiện có hàng nghìn kỹ sư Việt Nam tham gia phát triển Trí tuệ Nhân tạo, phần mềm và các thiết bị thế hệ mới.

Theo HSBC, dòng FDI chất lượng cao sẽ góp phần nâng cao năng lực nội tại của nền kinh tế, thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu và phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao. Việt Nam hiện đã vượt mốc sản xuất 2 tỷ điện thoại thông minh và đang từng bước chuyển từ vai trò lắp ráp sang tham gia phát triển công nghệ.

Ông Peter Kim cho rằng, sự chuyển dịch này cũng phù hợp với định hướng của Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Nghị quyết đặt mục tiêu thu hút dòng vốn FDI có giá trị gia tăng cao, tăng cường chuyển giao công nghệ, phát triển doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu và thu hút các tập đoàn đa quốc gia thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam.

Những định hướng này phản ánh khá rõ mô hình đầu tư mà doanh nghiệp Hàn Quốc đã theo đuổi tại Việt Nam trong gần hai thập kỷ qua, với trọng tâm là chuyển giao công nghệ, phát triển nhà cung ứng trong nước, gắn kết hoạt động R&D và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Trong những tháng đầu năm 2026, vốn đăng ký mới từ Hàn Quốc vào Việt Nam tiếp tục tăng hơn 30% so với cùng kỳ, cho thấy xu hướng mở rộng đầu tư vẫn đang được duy trì.

Ông Lee Young Jick, Giám đốc Trung tâm Hợp tác tài chính Hàn Quốc-ASEAN cũng cho biết, phía Hàn Quốc đánh giá cao nền tảng kinh tế vĩ mô của Việt Nam với tốc độ tăng trưởng cao, trong khi lạm phát, xuất khẩu, cán cân thanh toán và nhiều chỉ tiêu kinh tế khác tiếp tục duy trì tích cực.

Theo ông Lee Young Jick, Việt Nam không chỉ hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển sản xuất, mà còn từng bước trở thành cứ điểm sản xuất của toàn cầu, giữ vai trò ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng quốc tế và không ngừng nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Ông cũng đánh giá cao việc Việt Nam đang mở rộng sang các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao như điện tử, cơ khí, điện thoại thông minh, bán dẫn và trung tâm dữ liệu Trí tuệ Nhân tạo. Cùng với định hướng xây dựng trung tâm tài chính, phát triển các ngành công nghệ cao và hình thành các cụm đổi mới sáng tạo, những yếu tố này sẽ tạo ra vòng tuần hoàn tăng trưởng tích cực cho nền kinh tế.

“Trong quá trình đó, sự phát triển của thị trường tài chính giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Chúng tôi tin rằng hợp tác tài chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam sẽ tạo ra nhiều giá trị cộng hưởng trong chuỗi cung ứng, kinh tế đổi mới sáng tạo cũng như phát triển thị trường tài chính,” ông Lee Young Jick chia sẻ tại Diễn đàn Tài chính Việt Nam-Hàn Quốc tổ chức mới đây./.

Nghị quyết số 10-NQ/TW: Định vị chiến lược thu hút FDI theo hướng chất lượng cao Thành phố Hồ Chí Minh định hướng thu hút FDI bền vững, chất lượng cao, tập trung vào công nghệ, đổi mới sáng tạo và liên kết nội bộ để thúc đẩy phát triển kinh tế.

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