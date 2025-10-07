Ngân hàng Thế giới: Việt Nam dẫn đầu khu vực Đông Á-Thái Bình Dương

Trong báo cáo Cập nhật Kinh tế Đông Á-Thái Bình Dương ấn bản tháng 10/2025, chuyên gia Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định nhiều khả năng Việt Nam sẽ dẫn đầu khu vực với tốc độ tăng trưởng 6,6% trong năm 2025 - mức cao nhất trong nhóm các nền kinh tế đang phát triển.

Mông Cổ và Philippines lần lượt xếp sau với mức tăng 5,9% và 5,3% trong khi Trung Quốc, Campuchia và Indonesia đều được dự báo tăng khoảng 4,8%.

Ở nhóm tăng trưởng thấp hơn, các quốc đảo Thái Bình Dương đạt khoảng 2,7% và Thái Lan là 2%.

Các chuyên gia WB cho biết trong bức tranh khu vực nhiều biến động, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng ổn định, với đà phục hồi mạnh trong sản xuất và tiêu dùng nội địa. WB đánh giá cao khả năng điều hành chính sách của Việt Nam trong việc duy trì ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch.

Chuyên gia Kinh tế trưởng khu vực Đông Á-Thái Bình Dương của WB, ông Aaditya Mattoo, lưu ý khoảng 80% việc làm mới ở Việt Nam được tạo ra từ các doanh nghiệp trẻ năng động - một tín hiệu tích cực cho thấy sức sống của khu vực tư nhân. Tuy nhiên, tỷ trọng doanh nghiệp trẻ trong toàn bộ khu vực doanh nghiệp đang giảm xuống trong những năm gần đây, phản ánh những thách thức về cơ cấu và môi trường kinh doanh.

Ông Aaditya Mattoo cho rằng Việt Nam đã đạt được những bước tiến đáng kể trong chuyên môn hóa một ngành công nghiệp và dịch vụ, đặc biệt ở các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn.

Tuy nhiên, theo ông cải cách thể chế và nâng cao năng suất lao động sẽ quyết định khả năng Việt Nam tận dụng trọn vẹn cơ hội từ làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đối với khu vực, báo cáo dự báo tăng trưởng của khu vực đạt 4,8% trong năm nay, giảm nhẹ so với mức 5,0% trong năm 2024.

Mô hình phát triển bao trùm thành công của Đông Á đang đối mặt với những thách thức mới. Tăng trưởng việc làm gần đây chủ yếu tập trung vào các công việc dịch vụ có năng suất thấp, thường thuộc khu vực phi chính thức, với cơ hội phát triển hạn chế. Hơn nữa, người trẻ gặp khó khăn khi tìm việc và phụ nữ vẫn tham gia lực lượng lao động ít hơn. Mặc dù dự kiến có 25 triệu người sẽ thoát nghèo trong giai đoạn 2025 - 2026, tỷ lệ dân số dễ rơi vào tình trạng nghèo hiện nay đã lớn hơn tầng lớp trung lưu ở hầu hết các quốc gia trong khu vực.

“Trong khu vực đang tồn tại một nghịch lý về việc làm - tăng trưởng kinh tế khá mạnh nhưng lại chưa tạo ra đủ việc làm có chất lượng. Những cải cách quyết liệt hơn nhằm loại bỏ các rào cản đối với việc gia nhập thị trường và cạnh tranh sẽ giúp khơi thông dòng vốn tư nhân, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp năng động và hiệu quả phát triển, qua đó tạo thêm nhiều cơ hội việc làm mới,”ông Carlos Felipe Jaramillo, Phó Chủ tịch phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương của WB nhận định.

Báo cáo cũng cho thấy các chỉ số kinh tế ngắn hạn cho thấy đà tăng trưởng đang có dấu hiệu chậm lại. Doanh số bán lẻ tăng nhưng niềm tin của người tiêu dùng vẫn chưa phục hồi về mức trước đại dịch COVID-19. Sản xuất công nghiệp đang mạnh, nhưng niềm tin của doanh nghiệp suy giảm. Xuất khẩu đã tăng tốc trước đợt tăng thuế quan gần đây nhưng các đơn hàng xuất khẩu mới đang yếu.

Tăng trưởng năm 2026 dự kiến giảm xuống 4,3%. Các kết quả tăng trưởng sẽ bị ảnh hưởng bởi các biện pháp hạn chế thương mại gia tăng, mức độ bất định toàn cầu tuy có giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao, tăng trưởng toàn cầu chậm lại, cùng với các lựa chọn chính sách trong nước, đặc biệt là việc một số quốc gia dựa nhiều vào các biện pháp kích thích tài khoá thay vì cải cách cơ cấu.

“Mô hình tăng trưởng định hướng xuất khẩu và sử dụng nhiều lao động của khu vực Đông Á đã đưa hàng triệu người thoát nghèo, nhưng hiện nay khu vực đang phải đối mặt với thách thức kép: bảo hộ thương mại và tự động hoá việc làm. Các cải cách về môi trường kinh doanh và cải thiện giáo dục có thể tạo ra một vòng tuần hoàn tích cực giữa cơ hội và năng lực, dẫn đến tăng trưởng cao hơn và việc làm tốt hơn,” ông Aaditya Mattoo nhấn mạnh./.

