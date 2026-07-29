Giá dầu thô lao dốc 5% nhờ tín hiệu Mỹ-Iran tạm ngừng giao tranh

Giá dầu thô thế giới giảm khoảng 5% xuống mức thấp nhất trong hai tuần vào phiên 28/7 khi Mỹ và Iran tạm ngừng các đợt tấn công quân sự, thắp lên hy vọng nối lại đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Ngoài ra, những tín hiệu tích cực về triển vọng hòa bình tại Ukraine cùng kế hoạch điều chỉnh nguồn cung của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài khối (gọi chung là OPEC+) cũng góp phần chi phối tâm lý thị trường.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 4,27 USD (tương đương 4,8%) và chốt phiên ở mức 84,09 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 3,35 USD (4,1%) xuống mức 79,26 USD/thùng.

Sau ba ngày trượt dốc liên tiếp, cả hai loại dầu tiêu chuẩn này đã bốc hơi khoảng 16% và rơi xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 7/2026.

Giới chuyên gia phân tích nhận định thị trường đang loại bỏ dần chi phí bù đắp rủi ro địa chính trị khi hai bên đình chiến trong những ngày qua. Tuy nhiên, giới quan sát lưu ý rằng sự khác biệt về các nguyên tắc đàm phán nền tảng giữa phía Mỹ và phía Iran vẫn còn rất lớn.

Sự bế tắc này thể hiện rõ qua việc phía Iran bác bỏ kế hoạch quản lý Eo biển Hormuz do Oman đề xuất, cho thấy tuyến đường thủy trung chuyển 1/5 lượng dầu toàn cầu này chưa thể sớm được khơi thông.

Mặc dù rủi ro tại Vùng Vịnh có dấu hiệu hạ nhiệt, điểm nóng tại Biển Đỏ vẫn tiếp tục căng thẳng.

Tập đoàn năng lượng Saudi Aramco đã phải đóng cửa nhà máy lọc dầu Jizan công suất 400.000 thùng/ngày sau một cuộc tấn công của lực lượng Houthi.

Lực lượng này cũng tuyên bố vừa phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào một tàu chở dầu của Saudi Arabia, tạo ra điểm nghẽn thứ hai cho dòng chảy năng lượng toàn cầu.

Ở một diễn biến khác mang tính dài hạn hơn, những cuộc thảo luận mới nhất nhằm khôi phục đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga đang mở ra khả năng nới lỏng các lệnh trừng phạt, từ đó giúp nguồn cung dầu thô của Nga quay trở lại thị trường.

Nhằm đối phó với các biến số này, các nguồn tin cho biết OPEC+ nhiều khả năng sẽ hoãn kế hoạch tăng sản lượng trong ba tháng kể từ tháng 10/2026 để duy trì cân bằng cho thị trường./.

Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần Thị trường kỳ vọng xung đột giữa Mỹ và Iran có thể được giải quyết sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết hai bên đang có các cuộc đàm phán "tích cực."