Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần

Giá dầu thế giới giảm phiên thứ ba liên tiếp xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần.

Thị trường kỳ vọng xung đột giữa Mỹ và Iran có thể được giải quyết sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết hai bên đang có các cuộc đàm phán "tích cực."

Vào lúc 14 giờ 39 phút (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,75 USD, tương đương 1,98%, xuống còn 86,61 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 17/7. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn cũng giảm 1,26 USD, tương đương 1,53%, xuống 81,35 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 20/7.

Chuyên gia Giovanni Staunovo của UBS nhận định: “Dù lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz vẫn thấp, thị trường kỳ vọng tình hình sẽ cải thiện nhờ các cuộc thảo luận mới giữa Oman và Iran.”

Oman đã đề xuất cơ chế khu vực chung để quản lý eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu tiêu thụ toàn cầu.

Trong khi đó, lượng tàu qua eo biển Bab el-Mandeb ngày 27/7 tăng lên 28 chuyến, mức cao nhất trong bốn ngày, nhưng lưu lượng tàu qua Hormuz vẫn ở mức thấp.

Nguy cơ gián đoạn nguồn cung ở khu vực Biển Đỏ vẫn hiện hữu do các sự cố liên quan đến an ninh hàng hải và hạ tầng dầu khí.

Ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent có thể giảm xuống khoảng 80 USD/thùng vào cuối năm nay nếu eo biển Hormuz được mở lại hoàn toàn trong quý 4/2026.

Tuy nhiên, ngân hàng này cũng cho rằng các gián đoạn tại Biển Đỏ và nguy cơ tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Saudi Arabia vẫn có thể đẩy giá dầu tăng trở lại.

Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi sát diễn biến trong khu vực để đánh giá nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ./.

Giá dầu thế giới lao dốc gần 9% sau tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng Giá dầu thế giới giảm mạnh, với dầu Brent giảm 8,7% xuống 88,36 USD/thùng và dầu WTI giảm 7,5%, sau tín hiệu Mỹ ưu tiên giải pháp ngoại giao với Iran, làm dịu lo ngại gián đoạn nguồn cung.