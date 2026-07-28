Tổng giá trị giao dịch của TikTok Shop tại Việt Nam tăng 66% năm 2025

Theo báo cáo của Bộ Công thương công bố tại sự kiện TikTok Shop Vietnam Summit 2026, trong năm 2025, tổng giá trị giao dịch (GMV) của TikTok Shop tại Việt Nam đã tăng vọt 66% so với năm trước. Con số này cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng chung 25,5% của toàn ngành thương mại điện tử Việt Nam.

TikTok Shop Vietnam Summit 2026 với chủ đề “Beyond the Horizon: Growth, Reimagined” được tổ chức ngày 28/7/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cũng theo báo cáo tại sự kiện, lượng người mua trên nền tảng này cũng tăng 36%, số lượng nhà bán hàng tăng 42%, trong khi cộng đồng nhà sáng tạo nội dung tiếp thị liên kết tăng trưởng đột phá 140% so với năm trước.

Đà tăng trưởng này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi xu hướng "thương mại khám phá" khi người dùng Việt Nam ngày càng tin tưởng vào nội dung chân thực.

Dữ liệu cho thấy, 95% người tiêu dùng Việt cho biết nội dung chân thực ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua hàng của họ, và mức độ ảnh hưởng của livestream tại Việt Nam cao gấp 1,3 lần so với trung bình khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Sự tăng trưởng được ghi nhận đồng loạt ở nhiều ngành hàng, trong đó Nhà cửa và Đời sống dẫn đầu với mức tăng 94%, Bách hóa tăng 71%, Điện thoại và Điện tử tăng 71%. Điều này cho thấy người dùng không chỉ mua sắm những món đồ nhỏ lẻ mà đã mở rộng sang các nhu cầu thiết yếu và giá trị cao hơn.

Lượng người mua - bán trên nền tảng TikTok Shop tăng chóng mặt, lượng người sáng tạo nội dung tiếp thị liên kết lên đến 140% so với năm trước. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cũng tại sự kiện này, TikTok Shop đã công bố chiến lược mới trong năm 2026 với trọng tâm là khai phá nguồn cung từ các doanh nghiệp truyền thống, thương hiệu địa phương, hợp tác xã, làng nghề và nhà sản xuất nông nghiệp vốn chưa được tiếp cận sâu với môi trường số. Để làm được điều này, nền tảng tung ra các gói hỗ trợ chưa từng có, trong đó riêng các nhà bán hàng OCOP, nông sản và làng nghề sẽ được hưởng gói chuyên biệt, miễn phí hoa hồng nền tảng và phí giao dịch trong 60 ngày, cùng tín dụng quảng cáo và voucher dành riêng cho hàng Việt, với tổng giá trị ước tính lên tới 100 tỷ đồng.

Tại sự kiện đã diễn ra lễ ký kết hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy kinh tế nông thôn thông qua thương mại điện tử giữa TikTok Việt Nam, Văn phòng điều phối Trung ương Chương trình Mục tiêu Quốc gia và Trung tâm xúc tiến Thương mại Nông nghiệp.

Bà Nina Nguyễn, CEO của NEC - Nina Ecom Center giới thiệu công nghệ livestream ngay tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Không khí của sự kiện không chỉ sôi động bởi những con số và chiến lược, mà còn bởi sự hiện diện của các đối tác chiến lược đang tìm kiếm cơ hội hợp tác dài hạn. Bà Nina Nguyễn, CEO của NEC - Nina Ecom Center, cho biết: “Chúng tôi đến với TikTok Shop Vietnam Summit 2026 với mục tiêu giao lưu và tìm kiếm những đối tác là các thương hiệu có chất lượng sản phẩm tốt nhưng chưa khai phá hết tiềm năng trên nền tảng số. Chúng tôi muốn giới thiệu thiệu công nghệ đào tạo và cấp chứng chỉ cho người sử dụng thương mại điện tử để hiểu về luật hơn, không chỉ sáng tạo nội dung mà còn sáng tạo nội dung có trách nhiệm và hiểu đúng về luật. Sự kiện lần này được xem là một môi trường kết nối tuyệt vời để chúng tôi mở rộng hệ sinh thái đối tác, cùng nhau xây dựng chiến lược tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới.”

Trong khi đó, Ông Vync Toh, Giám đốc vùng, khối Thương mại Điện tử và CEO đại diện Intrepid Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bắt kịp xu hướng mới: “Tham dự sự kiện lần này là cơ hội để Intrepid tìm tòi các đối tác chiến lược mới, đặc biệt là những nhà sáng tạo nội dung và đơn vị vận chuyển có uy tín. Chúng tôi nhìn thấy rõ tiềm năng từ mô hình thương mại dựa trên nội dung và livestream tại Việt Nam. Việc bắt tay với những đối tác phù hợp tại đây sẽ giúp chúng tôi tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh và mở rộng thị phần trong mùa mua sắm cuối năm.”

Đại diện Intrepid Việt Nam ( giữa) giao lưu với đối tác trong hệ sinh thái TikTok Shop tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh câu chuyện mở rộng, TikTok Shop cũng chú trọng nâng cao chất lượng hệ sinh thái. Với chiến lược "Phục vụ đồng thời nhu cầu khám phá và tìm kiếm", TikTok Shop đang từng bước định hình lại kỷ nguyên thương mại mới, nơi tăng trưởng song hành cùng chất lượng và niềm tin của người tiêu dùng Việt./.