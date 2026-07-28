Đà Nẵng bổ sung thêm quỹ đất phát triển nhà ở xã hội

Ngày 28/7, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết Ủy ban Nhân dân thành phố vừa phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng (trước hợp nhất) giai đoạn 2021-2030.

Cụ thể, theo Quyết định số 3283/QĐ-Ủy ban Nhân dân ngày 27/7/2026, Ủy ban Nhân dân thành phố bổ sung 6 khu vực dự kiến phát triển nhà ở xã hội.

Các khu vực gồm ô quy hoạch LX8-OCT01 thuộc Quy hoạch phân khu Trung tâm Lõi Xanh tại phường An Khê, diện tích khoảng 1,5 ha; ô quy hoạch LX6-OM02, LX6-OM03, LX6-OM04 thuộc Quy hoạch phân khu Trung tâm Lõi Xanh tại phường An Khê, diện tích khoảng 4,7ha; ô quy hoạch LX6-OM06 thuộc Quy hoạch phân khu Trung tâm Lõi Xanh tại phường An Khê, diện tích khoảng 0,6 ha.

Ngoài ra, còn có khu vực quy hoạch đất ở phát triển nhà ở xã hội thuộc điểm dân cư số 1 theo quy hoạch chung xã Hòa Tiến, diện tích khoảng 20,2 ha; khu đất số 20 Ba Đình (nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân) tại phường Hải Châu, diện tích khoảng 0,2 ha; ô quy hoạch ST1-1C DV2-3 thuộc Quy hoạch phân khu Đổi mới sáng tạo tại phường Ngũ Hành Sơn, diện tích khoảng 1,5 ha.

Còn đối với quy hoạch nhà ở thương mại, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đưa ra khỏi danh mục 2 khu vực gồm lô A1 thuộc Khu tái định cư cuối tuyến Bạch Đằng Đông tại phường Sơn Trà (diện tích khoảng 1,1 ha) và các khu vực quy hoạch phát triển nhà ở tại bán đảo Sơn Trà (diện tích khoảng 73 ha).

Bên cạnh đó, thành phố Đà Nẵng bổ sung 2 khu vực phát triển nhà ở thương mại gồm Khu đô thị Công nghệ số Ngũ Hành Sơn, diện tích khoảng 4,6 ha và Khu đô thị lấn biển Vịnh Đà Nẵng, quy mô khoảng 486 ha, thuộc các địa bàn các xã/phường Hải Châu, Thanh Khê, Hòa Khánh và Liên Chiểu.

Trước đó, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cũng đã thông tin, trong 6 tháng cuối năm 2026 thành phố sẽ khởi công thêm 8 dự án nhà ở xã hội, với khoảng 4.879 căn hộ. Trong giai đoạn 2026-2030 thành phố đã và đang triển khai thủ tục 44 dự án, với khoảng 39.541 căn (bằng khoảng 150% chỉ tiêu được giao). Trong đó có 1 dự án với khoảng 568 căn đã hoàn thành. Có 24 dự án với khoảng 21.563 căn đã chấp thuận chủ trương đầu tư và đang thực hiện các bước tiếp theo; 19 dự án chưa chấp thuận chủ trương đầu tư…/.

Đà Nẵng sẽ khởi công 8 dự án nhà ở xã hội trong 6 tháng cuối năm 2026 Trong giai đoạn 2026-2030, thành phố Đà Nẵng đã và đang triển khai thủ tục 44 dự án, với khoảng 39.541 căn (bằng khoảng 150% chỉ tiêu được giao); trong đó có 1 dự án với khoảng 568 căn đã hoàn thành.