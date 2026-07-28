HSBC: Việt Nam đang tiến gần hơn tới vai trò trung tâm sản xuất công nghệ và đổi mới của khu vực

Năm 2008, việc Samsung khởi công nhà máy tại Bắc Ninh đã mở đầu cho một làn sóng đầu tư góp phần thay đổi diện mạo quan hệ kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc. Gần hai thập kỷ sau, dòng vốn Hàn Quốc đang tiếp tục chuyển dịch lên những nấc thang giá trị cao hơn, đưa Việt Nam từ một điểm đến của FDI tiến gần hơn tới vai trò trung tâm sản xuất công nghệ và đổi mới của khu vực.

Đây là nhận định của ông Peter Kim, Tổng Giám đốc HSBC Hàn Quốc, về dòng vốn đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam và triển vọng hợp tác giữa hai nền kinh tế.

Dòng vốn chuyển dịch theo lòng tin

Theo ông Peter Kim, Việt Nam là một trong những điểm đến liên tục được các doanh nghiệp Hàn Quốc nhắc tới khi phân bổ vốn trên phạm vi toàn cầu.

Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất xét theo lũy kế tại Việt Nam, với hơn 95 tỷ USD vốn đăng ký trong hơn 10.400 dự án đang hoạt động. Dòng vốn này hỗ trợ khoảng 10.000 doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, tạo ra hơn 900.000 việc làm và đóng góp gần 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

Thương mại song phương đạt gần 95 tỷ USD và hai Chính phủ đang hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030.

Đằng sau những con số đó là các thương hiệu đã trở thành một phần của bức tranh công nghiệp Việt Nam. Samsung đã đầu tư hơn 23 tỷ USD và sử dụng khoảng 90.000 lao động. Tổng vốn đầu tư của LG vượt 8 tỷ USD, trong đó có tổ hợp sản xuất màn hình trị giá 5,65 tỷ USD tại Hải Phòng. Hyosung đã cam kết 4 tỷ USD và dự kiến bổ sung thêm 4 tỷ USD. SK đang khảo sát các khoản đầu tư năng lượng tại miền Trung Việt Nam. Lotte, CJ, Doosan cùng hàng trăm đối tác trong chuỗi cung ứng cũng đã nối bước.

Các lĩnh vực hưởng lợi trải rộng từ điện tử, màn hình hiển thị, dệt may, hóa dầu, logistics, bán lẻ, tài chính đến năng lượng sạch và hạ tầng số.

Theo ông Peter Kim, dòng vốn chuyển dịch theo lòng tin, còn lòng tin được xây dựng từ sự nhất quán. Việt Nam đã thể hiện sự nhất quán thông qua ổn định vĩ mô, chính sách thương mại mở với 17 hiệp định thương mại tự do có hiệu lực và lực lượng lao động có kỹ năng ngày càng gia tăng.

Khối Nghiên cứu toàn cầu HSBC ghi nhận Việt Nam thu hút FDI ở mức cao hơn 4% GDP, thuộc nhóm cao nhất tại Đông Nam Á và là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á.

Từ dây chuyền lắp ráp đến phòng thí nghiệm

Theo Tổng Giám đốc HSBC Hàn Quốc, đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam đang chuyển dịch lên các nấc thang giá trị cao hơn, từ lắp ráp sang sản xuất tiên tiến và từ sản xuất sang nghiên cứu, phát triển.

Trung tâm R&D trị giá 220 triệu USD của Samsung tại Hà Nội, cũng là trung tâm lớn nhất Đông Nam Á, hiện có hàng nghìn kỹ sư Việt Nam phát triển các lĩnh vực AI, phần mềm và thiết bị thế hệ mới.

Dòng FDI chất lượng cao sẽ góp phần nâng cao năng lực nội địa, đẩy nhanh quá trình hội nhập của các nhà cung ứng trong nước và bồi đắp kỹ năng kỹ thuật ở trình độ cao.

Ông Peter Kim, Tổng Giám đốc HSBC Hàn Quốc. (Ảnh: Vietnam+)

Việt Nam đã vượt mốc sản xuất 2 tỷ chiếc điện thoại thông minh. Theo ông Peter Kim, Việt Nam đang chuyển dần từ lắp ráp công nghệ sang tham gia phát minh công nghệ.

Sự chuyển dịch này cũng cho thấy chiến lược của doanh nghiệp ngày càng phù hợp với định hướng chính sách quốc gia.

Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển khu vực có vốn đầu tư nước ngoài hướng tới thu hút FDI có giá trị cao hơn, đưa 10.000 doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu và thu hút các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam.

Theo ông Peter Kim, các ưu tiên này tương đồng với mô hình đầu tư của Hàn Quốc, gồm chuyển giao công nghệ, nội địa hóa nhà cung ứng, gắn kết R&D và nâng cao kỹ năng lực lượng lao động.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc đã theo đuổi cách tiếp cận này tại Việt Nam gần hai thập kỷ, với hàng trăm nhà cung ứng Việt Nam được tích hợp vào mạng lưới toàn cầu. Vốn đăng ký mới từ Hàn Quốc cũng tăng hơn 30% so với cùng kỳ trong những tháng đầu năm 2026.

Từ “Sản xuất tại Việt Nam” đến “Thiết kế với Việt Nam”

Theo ông Peter Kim, HSBC quan sát hành lang hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc từ cả hai phía. Có mặt tại Việt Nam từ năm 1870, HSBC hiện là đối tác ngân hàng chiến lược của các doanh nghiệp FDI Hàn Quốc và quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao và giá trị cao.

Thông qua bộ phận chuyên trách hỗ trợ thương mại và đầu tư Hàn Quốc, HSBC kết nối các quyết định tại Seoul với quá trình triển khai tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các trung tâm công nghiệp trọng điểm.

Với nhà đầu tư Hàn Quốc, Việt Nam mang lại quy mô, nguồn nhân lực và môi trường chính sách ngày càng thuận lợi. Với Việt Nam, dòng vốn đầu tư có giá trị cao của Hàn Quốc góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ và mở ra lộ trình từ “Sản xuất tại Việt Nam” sang “Thiết kế và phát triển công nghệ với Việt Nam.”

Một góc Khu công nghiệp Yên Bình, Thái Nguyên, nơi Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc) đặt nhà máy sản xuất thiết bị di động hàng đầu thế giới. (Ảnh: TTXVN phát).

Ngân hàng cung cấp các giải pháp hỗ trợ gồm tư vấn tại chỗ, quản lý dòng tiền xuyên quốc gia, giải pháp ngoại hối, báo cáo phân tích thị trường và thu xếp nguồn vốn theo cấu trúc.

Dù là doanh nghiệp điện tử Hàn Quốc xây dựng cơ sở đóng gói bán dẫn hay doanh nghiệp vật liệu tài trợ cho một nhà máy xanh, đội ngũ HSBC tại Seoul và Việt Nam phối hợp để hỗ trợ toàn bộ hệ sinh thái.

“Gần hai thập kỷ trước, một nhà máy tại Bắc Ninh đã góp phần thay đổi bức tranh kinh tế. Hôm nay, Việt Nam đứng trước bước ngoặt mới là chuyển từ một điểm đến của FDI sang một đối tác về đổi mới, từ ‘công xưởng của châu Á’ tiến tới vai trò ‘phòng thí nghiệm của khu vực’,” ông Peter Kim nhận định.

Cái bắt tay khởi đầu tại Bắc Ninh đã đặt nền móng cho mối quan hệ kinh tế trị giá 95 tỷ USD. Theo ông Peter Kim, những thỏa thuận hợp tác tiếp theo có thể mang lại giá trị lớn hơn, không chỉ đo bằng kim ngạch thương mại mà còn bằng số lượng bằng sáng chế, đội ngũ kỹ sư và sự thịnh vượng chung mà hai bên cùng tạo ra./.

Việt Nam và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác, hút đầu tư công nghệ cao Hiện tại, Hàn Quốc là đối tác FDI lớn nhất của Việt Nam với 93,8 tỷ USD vốn đăng ký còn hiệu lực, tài trợ ODA song phương lớn thứ hai đồng thời kim ngạch song phương năm 2024 đạt 81,5 tỷ USD.