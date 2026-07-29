Giá vàng chạm đáy một tuần khi đồng USD neo gần đỉnh một tháng

Giá vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần vào phiên giao dịch ngày 28/7 do chịu áp lực từ đà mạnh lên của đồng USD.

Hiện giới đầu tư đang nín thở chờ đợi quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để tìm kiếm manh mối về triển vọng chính sách tiền tệ.

Vào lúc 1 giờ 25 phút ngày 29/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 1,2% xuống 4.026,49 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 21/7. Giá vàng Mỹ giao tháng 8/2026 cũng chốt phiên giảm 0,9% ở mức 4.038,70 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD ổn định gần mức cao nhất trong một tháng đã khiến kim loại quý trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nước ngoài.

Các chuyên gia tại công ty môi giới đầu tư High Ridge Futures nhận định giá năng lượng ở mức cao vẫn là mối lo ngại về lạm phát đối với các thành viên Fed.

Quan điểm thắt chặt chính sách tiền tệ của cơ quan quản lý này đã thúc đẩy kỳ vọng tăng lãi suất và đẩy đồng USD lên cao, qua đó gây áp lực trực tiếp lên thị trường vàng.

Thực tế, kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran bùng nổ vào cuối tháng 2/2026, giá vàng thế giới đã sụt giảm khoảng 24% do kỳ vọng lạm phát từ cuộc chiến sẽ buộc Fed phải duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Một khi lãi suất tăng sẽ giúp đồng USD mạnh lên, khiến các tài sản không sinh lời như vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Hiện tại, công cụ FedWatch của CME Group cho thấy thị trường nhận định Fed có 71% khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp kết thúc vào ngày 29/7 (giờ Mỹ) và có tới 75% xác suất cơ quan này sẽ tăng lãi suất vào kỳ họp tháng Chín tới.

Báo cáo về chi tiêu tiêu dùng cá nhân của Mỹ trong tháng Sáu (dự kiến công bố vào 30/7) cũng được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm thông tin về chính sách tiền tệ của Fed.

Trong bối cảnh đó, Commerzbank vừa điều chỉnh hạ dự báo giá vàng cuối năm xuống còn 4.500 USD/ounce. Ngân hàng này đồng thời cho rằng vàng này khó có thể phục hồi bền vững nếu kỳ vọng lãi suất không đảo chiều và các nhà đầu tư quỹ ETF không quay trở lại.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 2,2% xuống 57,11 USD/ounce. Giá bạch kim cũng giảm 1% xuống 1.605,80 USD/ounce.

Tại Việt Nam, khép phiên 28/7, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 137,50-141,50 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng trong nước giảm sâu tới 2 triệu đồng mỗi lượng, tỷ giá đi lên Sáng 28/7, giá vàng trong nước đảo chiều giảm mạnh từ 1,5-2 triệu đồng/lượng, trong khi tỷ giá trung tâm tăng 13 đồng, thị trường có nhiều biến động.