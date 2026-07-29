Chứng khoán ngày 29/7: VN-Index bật tăng lấy lại mốc 1.700 điểm

Sức bật của nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup đã trở thành động lực chính đưa thị trường chứng khoán bứt phá trong phiên giao dịch ngày 29/7.

Chỉ số VN-Index tăng hơn 24 điểm, chính thức lấy lại mốc 1.700 điểm, trong bối cảnh dòng tiền cải thiện và lan tỏa sang nhiều nhóm ngành như bất động sản, chứng khoán, thép, dầu khí và công nghệ.

Sau nửa đầu phiên giao dịch khá thận trọng với diễn biến giằng co quanh tham chiếu, thị trường bất ngờ tăng tốc trong phiên chiều khi lực cầu gia tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Sắc xanh nhanh chóng chiếm ưu thế trên bảng điện, kéo nhiều nhóm ngành đồng loạt khởi sắc và giúp chỉ số chính nới rộng đà tăng về cuối phiên.

Đóng cửa phiên, VN-Index tăng 24,06 điểm lên 1.704,68 điểm; HNX-Index tăng 2,23 điểm lên 271,68 điểm, còn UPCOM-Index tăng 0,21 điểm lên 125,94 điểm.

Tâm điểm của thị trường tiếp tục là nhóm cổ phiếu "họ" Vin; trong đó, VRE gây chú ý khi tăng hết biên độ 6,81%, đồng thời ghi nhận thanh khoản tăng vọt. VIC cũng bứt phá 6,14% và tiếp tục là cổ phiếu đóng góp lớn nhất vào đà tăng của VN-Index. Hai mã còn lại là VHM và VPL lần lượt tăng 2,62% và 3,22%.

Đà tăng của VRE được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh quý 2 khả quan. Doanh nghiệp vừa công bố lợi nhuận sau thuế đạt 1.609 tỷ đồng, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất điều chỉnh và lợi nhuận sau thuế đã hoàn thành lần lượt 49% và 58% kế hoạch năm, tạo thêm kỳ vọng đối với nhà đầu tư.

Không chỉ nhóm Vingroup, dòng tiền còn chảy mạnh sang nhiều cổ phiếu bất động sản khác. VPI tăng 2,7%, IJC tăng 1,15%, trong khi NLG, DXG, KBC và DXS đều duy trì sắc xanh.

Nhóm chứng khoán tiếp tục là điểm sáng của thị trường. VCI tăng 5,58%, ORS tăng 3,32%, VCK tăng 1,92%, còn SSI tăng 1,09%, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư vào diễn biến tích cực của thị trường trong ngắn hạn.

Ở nhóm nguyên vật liệu, các cổ phiếu thép và phân bón đồng loạt đi lên. HPG tăng 3,1%, DGC tăng 2,99%, NKG tăng 2,35%, HSG tăng 1,91%. Các mã DPM, DCM, BFC và GVR cũng ghi nhận mức tăng tích cực.

Đáng chú ý, nhóm dầu khí vẫn giữ được sắc xanh bất chấp giá dầu thế giới tiếp tục suy yếu. BSR tăng 2,27%, PVT tăng 2,1%, GAS tăng 1,34%, PLX tăng 0,76% và PVD tăng 0,27%.

Trong khi đó, nhóm ngân hàng diễn biến trái chiều. BVB tăng 1,67%, HDB tăng 1,59%, CTG tăng 1,21%, VAB tăng 1,12% và BID tăng 1%. Ngược lại, NAB giảm 3,27%, SHB giảm 1,75%, LPB giảm 1,68%, STB giảm 1,28% và VPB giảm 1,02%.

Ở nhóm công nghiệp, VGC tăng 2,1%, VJC tăng 1,7% và GMD tăng 1,23%, trong khi VSC, VCG, HVN và CII điều chỉnh giảm.

Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn ở các lĩnh vực khác cũng góp phần củng cố đà tăng của thị trường. BVH tăng 4,24%, DGW tăng 4,12%, MWG tăng 3,58% và FPT tăng 3,33%.

Về giao dịch của khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng gần 100 tỷ đồng trên cả ba sàn. VHM là cổ phiếu bị bán mạnh nhất với giá trị hơn 227 tỷ đồng, tiếp đến là VIX, HDB, TCB, ACB và VPB.

Ở chiều ngược lại, HPG được mua ròng mạnh nhất với hơn 140 tỷ đồng. VIC đứng thứ hai với 121,38 tỷ đồng, tiếp theo là CTG với 72,94 tỷ đồng và FPT với 70,14 tỷ đồng.

Phiên tăng mạnh ngày 29/7 cho thấy dòng tiền ưu tiên trở lại các cổ phiếu vốn hóa lớn có câu chuyện hỗ trợ về kết quả kinh doanh. Việc VN-Index nhanh chóng lấy lại mốc 1.700 điểm cũng góp phần củng cố tâm lý nhà đầu tư và mở ra kỳ vọng về khả năng hình thành nhịp hồi phục bền vững hơn nếu dòng tiền tiếp tục được cải thiện.

Tuy nhiên, thanh khoản vẫn là yếu tố cần theo dõi khi tổng giá trị giao dịch trên ba sàn chỉ đạt khoảng 15.220 tỷ đồng, thấp hơn mặt bằng của nhiều phiên tăng mạnh trước đó.

Bên cạnh đó, việc khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng cho thấy dòng vốn ngoại chưa thực sự đảo chiều. Trong ngắn hạn, diễn biến của nhóm cổ phiếu dẫn dắt cùng kết quả kinh doanh quý 2 của các doanh nghiệp niêm yết sẽ tiếp tục là những yếu tố quyết định khả năng duy trì đà tăng của thị trường./.

Nhận diện rủi ro vĩ mô, VN-Index tìm điểm cân bằng dưới mốc 1.700 điểm Dòng tiền bắt đáy bắt đầu xuất hiện tại các vùng hỗ trợ sâu cùng mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 được kỳ vọng sẽ là những yếu tố nâng đỡ thị trường trong ngắn hạn.

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