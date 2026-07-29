Cổ phiếu công nghệ và bán dẫn của Mỹ giảm mạnh

Cổ phiếu công nghệ và bán dẫn tiếp tục chịu áp lực bán ra trong phiên giao dịch ngày 28/7, khi giới đầu tư gia tăng lo ngại về nguy cơ định giá quá cao của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) cũng như sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, đầu phiên giao dịch, chỉ số Nasdaq giảm 1,2%, trong khi chỉ số S&P 500 giảm 0,2%. Trái lại, chỉ số Dow Jones tăng 424 điểm, tương đương 0,8%, phản ánh dòng tiền đang dịch chuyển sang các nhóm cổ phiếu ngoài lĩnh vực công nghệ.

Nhóm cổ phiếu bán dẫn đồng loạt giảm mạnh, với Micron mất khoảng 10%, AMD giảm 8,4%, Intel giảm 7%, Broadcom giảm 1,8% và Nvidia giảm 1%. Đà giảm cũng lan rộng sang các thị trường châu Á và châu Âu, trong đó cổ phiếu SK Hynix, Samsung Electronics, Tokyo Electron, Advantest và TSMC đều đóng cửa trong sắc đỏ.

Giới phân tích cho rằng nhà đầu tư đang đánh giá lại triển vọng lợi nhuận từ các khoản đầu tư rất lớn vào AI của các tập đoàn công nghệ Mỹ.

Trong năm nay, Alphabet, Amazon và Microsoft đã công bố kế hoạch đầu tư hàng trăm tỷ USD để phát triển hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu.

Ngoài lo ngại về định giá, thị trường cũng chịu tác động từ thông tin các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc đang đẩy nhanh phát triển lĩnh vực bán dẫn và AI.

Một số công ty Trung Quốc gần đây công bố các sản phẩm mới và kế hoạch mở rộng hoạt động, làm gia tăng áp lực cạnh tranh đối với các doanh nghiệp Mỹ.

Theo các chuyên gia, triển vọng dài hạn của ngành bán dẫn và AI vẫn tích cực nhờ nhu cầu điện toán hiệu năng cao và trung tâm dữ liệu tiếp tục tăng. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, thị trường có thể còn biến động khi nhà đầu tư chờ kết quả kinh doanh của các tập đoàn công nghệ lớn và các tín hiệu mới về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)./.

Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều trước tuần lễ quyết định của Fed Chỉ số Dow Jones tăng lên 52.210 điểm trong khi Nasdaq giảm xuống 24.932 điểm trong phiên 27/7, khi đà giảm của nhóm cổ phiếu công nghệ lấn át tâm lý tích cực từ diễn biến hạ nhiệt tại Trung Đông.

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