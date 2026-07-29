Giá vàng trong nước tiếp tục giảm thêm 1 triệu đồng, giao dịch quanh 140,5 triệu đồng

Sáng 29/7, giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng, trong khi tỷ giá trung tâm đi ngang.

Vào thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 136,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 140,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này giảm 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cùng xu hướng trên, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng giảm 1 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết 137,1-141 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cũng trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng điều chỉnh ở mức 3,9-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.025 USD/ounce, giảm 20 USD so với cùng thời điểm phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 128,7 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 12 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.306 đồng/USD, đi ngang so với hôm qua (28/7).

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại được điều chỉnh khác nhau so với chốt phiên trước. Hiện Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.120-26.530 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 5 đồng so với phiên trước.

Tại Ngân hàng BIDV, doanh nghiệp niêm yết ở mức 26.130-26.515 đồng/USD, giảm 15 đồng/USD so với chốt phiên trước. Còn Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 26.1130-26.515 đồng/USD (mua vào-bán ra), không có biến động so với chốt phiên trước./.

Giá vàng chạm đáy một tuần khi đồng USD neo gần đỉnh một tháng Vào lúc 1 giờ 25 phút ngày 29/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 1,2% xuống 4.026,49 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 21/7.