Apple là công ty thứ 2 trong lịch sử chạm mốc vốn hóa thị trường 5.000 tỷ USD

Apple đã trở thành công ty đại chúng thứ hai trong lịch sử chạm mốc vốn hóa thị trường 5.000 tỷ USD, chưa đầy một năm sau khi vượt 4.000 tỷ USD vào tháng 10/2025.

Giá cổ phiếu của Apple đã tăng khoảng 24% từ đầu năm đến nay và tăng gần 60% trong 12 tháng qua, nhờ doanh số bán iPhone cao.

Các nhà đầu tư đã chỉ trích Apple trong vài năm qua, lo ngại rằng công ty này quá tụt hậu trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI). Apple đã ra mắt nền tảng Apple Intelligence vào năm 2024, nhưng trì hoãn các phần quan trọng của phần mềm, bao gồm cả phiên bản nâng cấp của Siri.

Apple đã ký một thỏa thuận sử dụng các mô hình AI Gemini của Google làm nền tảng cốt lõi, nâng cấp trợ lý giọng nói Siri.

Apple hiện dự kiến sẽ ra mắt phiên bản Siri được cải tiến dưới dạng bản beta cùng với chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên được mong đợi và dòng iPhone 18 vào cuối mùa Thu này.

Việc chậm chân hơn trong lĩnh vực AI đã khiến Apple không có được sự tăng trưởng bùng nổ giá cổ phiếu như một số đối thủ công nghệ lớn khác kể từ khi OpenAI ra mắt ChatGPT vào tháng 11/2022.

Trong số đó, cổ phiếu của Nvidia được hưởng lợi nhiều nhất, tăng khoảng 1.125%, trong khi cổ phiếu của Meta tăng khoảng 386% và Google tăng 226%. Trong khi đó, giá cổ phiếu của Apple tăng 130% trong cùng kỳ.

Tuy nhiên, Apple cũng được được bảo vệ trước một số đợt bán tháo mạnh mà các đối thủ có thế mạnh về AI của họ đã phải đối mặt.

Cổ phiếu của Microsoft chịu áp lực giảm kể từ khi đạt mức đóng cửa cao nhất mọi thời đại là 542,07 USD vào tháng 10/2025, giảm khoảng 28%, do những lo ngại về các khoản đầu tư cho AI.

Dù vậy, AI đã tác động đến Apple theo một cách khác. Tập đoàn này hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt bộ nhớ và năng lực lưu trữ toàn cầu do AI gây ra. Điều đó đã buộc Apple phải tăng giá các sản phẩm Mac và iPad, cùng nhiều sản phẩm khác. Và mặc dù tập đoàn chưa tăng giá iPhone, có thể có những điều chỉnh đối với các dòng điện thoại thông minh sắp ra mắt./.

Apple kiện OpenAI đánh cắp bí mật thương mại Đơn kiện dài 41 trang cho rằng OpenAI đã sử dụng nhiều biện pháp khác nhau, từ tuyển dụng nhân sự của Apple, khai thác mạng lưới nhà cung cấp đến thu thập thông tin mật về các sản phẩm chưa công bố.