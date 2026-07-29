Tối 28/7, tại phường Quy Nhơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Công nghệ lượng tử Việt Nam (VNQuantum) long trọng tổ chức lễ khai mạc năm lượng tử Gia Lai 2026 và Tổng kết Cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội, với chủ đề “Thời khắc đã đến - Sign of the Times.”

Tham dự lễ khai mạc có Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy; Nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân.

Về phía tỉnh Gia Lai có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương.

Phát biểu khai mạc Năm Lượng tử Gia Lai 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng hàng đầu để phát triển đất nước nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Đối với Gia Lai, lựa chọn công nghệ lượng tử không phải để chạy theo một xu hướng, mà là lựa chọn chuẩn bị từ sớm nguồn nhân lực, năng lực nghiên cứu và mạng lưới hợp tác để chủ động tiếp cận những công nghệ sẽ định hình tương lai.

Năm Lượng tử Gia Lai 2026 không chỉ là chuỗi sự kiện khoa học, mà là bước khởi đầu của chiến lược xây dựng hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh.

Từ các hội thảo khoa học quốc tế, chương trình phổ biến kiến thức lượng tử, cuộc thi Quantathon đến việc thành lập Trung tâm Khám phá Công nghệ Lượng tử, Gia Lai đang từng bước đưa khoa học đến gần hơn với nhà trường, doanh nghiệp và cộng đồng.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh đang tập trung vào việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng giáo dục STEM, đào tạo các lĩnh vực lượng tử, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và khoa học dữ liệu; phát triển hạ tầng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, từng bước hình thành các phòng thí nghiệm, hạ tầng tính toán và nền tảng dùng chung; xây dựng môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, tiếp tục cải cách hành chính, hoàn thiện cơ chế, khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo.

Đồng thời lấy doanh nghiệp làm trung tâm, thúc đẩy chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành sản phẩm, dịch vụ và giá trị gia tăng; mở rộng hợp tác quốc tế, kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các tổ chức khoa học nhằm tiếp cận tri thức tiên tiến và thu hút nguồn lực phát triển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết thêm.

Năm Lượng tử Gia Lai 2026 có chủ đề "Kết nối lượng tử-Làm chủ công nghệ-Đột phá phát triển" được triển khai với bốn hợp phần chính gồm khoa học; công nghệ; giáo dục-đào tạo; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Nổi bật là chuỗi hội nghị, hội thảo quốc tế về vật lý lượng tử do Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) và Viện IFIRSE tổ chức; Diễn đàn Kinh tế sáng tạo dựa vào công nghệ lượng tử; Hội nghị quốc tế về lượng tử và bán dẫn dành cho công chúng (Vietnam Quantum Roadshow); Triển lãm Công nghệ lượng tử, bán dẫn và siêu dẫn; Hội nghị Gặp gỡ Điều phối viên lượng tử Đông Nam Á mở rộng cùng nhiều hoạt động kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng khoa học.

Điểm nhấn của năm lượng tử Gia Lai 2026 là Cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội (Quantathon Gia Lai 2026), diễn ra từ ngày 24 đến 28/7 với sự tham gia của 100 thí sinh với 26 đội thi.

Bên cạnh việc tìm kiếm các giải pháp ứng dụng điện toán lượng tử, trí tuệ nhân tạo và học máy vào giải quyết các bài toán thực tiễn, cuộc thi còn hướng đến hình thành cộng đồng công nghệ lượng tử tại Việt Nam và Đông Nam Á, thúc đẩy hợp tác quốc tế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cũng trong tối nay, Ban Tổ chức Cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội đã trao giải nhất cho đội số 18 QAAA LAB với nội dung về Dự báo bùng phát dịch sốt xuất huyết; trao giải nhì cho Đội số 4 QMooDieng - Dự báo về Năng lượng tái tạo và Đội số 26 Q-C-Connect - Đổi mới sáng tạo và Hạ tầng; trao giải ba cho đội số 13 KTLJ_Quantum - Ứng dụng thuật toán QCNN quang tử để phát hiện khuyết tật trên wafer map; Đội số 25 QCFinOpt - Phân tích tài chính và Tối ưu.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn trao giải nhất cho Cuộc thi. (Ảnh: Đình Quân/TTXVN)

Ban tổ chức cũng đã trao 3 giải khuyến khích cho các đội Theo ban tổ chức, việc Gia Lai đăng cai Cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội thể hiện định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của địa phương, đồng thời góp phần kết nối nguồn lực nghiên cứu, đào tạo, đầu tư quốc tế, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghệ lượng tử tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Sự kiện cũng được kỳ vọng góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ lượng tử toàn cầu, thúc đẩy hợp tác giữa giới khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các địa phương trong phát triển các công nghệ chiến lược của tương lai./.

Gia Lai: Khai mạc Triển lãm công nghệ lượng tử, bán dẫn và siêu dẫn Khách tham quan có cơ hội tiếp cận trực tiếp các công nghệ mới, được các chuyên gia, doanh nghiệp tư vấn, giải đáp về ứng dụng của công nghệ lượng tử, bán dẫn và siêu dẫn trong sản xuất và đời sống.