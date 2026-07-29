Tây Ninh đón làn sóng chuyển dịch đầu tư công nghệ

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang có sự dịch chuyển, Tây Ninh đang trở thành điểm đến của các doanh nghiệp định hướng phát triển sản xuất công nghệ cao, sản xuất thông minh.

Tỉnh cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư mở rộng hoạt động, nhất là các dự án ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, có giá trị gia tăng cao.

Đây là khẳng định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn tại buổi làm việc ngày 29/7 với ông Mei Xianming, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghệ TENFY (Trung Quốc), về tình hình hoạt động của doanh nghiệp tại địa phương và định hướng mở rộng đầu tư trong thời gian tới.

Theo ông Mei Xianming, TENFY đang có kế hoạch chuyển hoạt động sản xuất từ Singapore về Việt Nam, đồng thời tiếp tục tìm kiếm địa điểm phù hợp tại khu vực Long An trước đây (nay thuộc Tây Ninh) để nghiên cứu triển khai dự án đầu tư mới. Doanh nghiệp mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của tỉnh trong quá trình tìm hiểu địa điểm, hoàn thiện thủ tục đầu tư và mở rộng quy mô sản xuất.

Giới thiệu về doanh nghiệp, lãnh đạo TENFY cho biết Tập đoàn được thành lập năm 1997 tại Côn Sơn, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), phát triển theo hướng doanh nghiệp công nghệ, tập trung nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp về vật liệu mới, công nghệ sản xuất thông minh, công nghệ thời trang thông minh, công nghệ giấc ngủ, y tế số và các lĩnh vực liên quan.

TENFY chú trọng đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D), ứng dụng công nghệ vào sản xuất nhằm nâng cao mức độ tự động hóa, tối ưu quy trình, tạo ra các sản phẩm có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao. Tập đoàn hiện sở hữu 404 bằng sáng chế đổi mới, là nền tảng để doanh nghiệp phát triển các sản phẩm công nghệ mới và mở rộng thị trường quốc tế.

Đại diện Tập đoàn Công nghệ TENFY giới thiệu các sản phẩm công nghệ thời trang thông minh do doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển, thể hiện định hướng ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Tại Tây Ninh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ TENFY (Việt Nam) đang triển khai Nhà máy Sản xuất trang phục thông minh và các sản phẩm công nghệ thời trang thông minh tại Khu công nghiệp TMTC thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài. Dự án được triển khai theo 2 giai đoạn; trong đó giai đoạn I có tổng vốn đầu tư 35 triệu USD đã khánh thành đi vào hoạt động, giai đoạn II dự kiến đầu tư thêm 60 triệu USD nhằm mở rộng năng lực sản xuất, ứng dụng công nghệ hiện đại trong lĩnh vực thời trang thông minh.

Đánh giá về môi trường đầu tư, lãnh đạo TENFY cho rằng Tây Ninh có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, kết nối vùng, quỹ đất công nghiệp và khả năng phát triển các dự án sản xuất quy mô lớn. Đây là những yếu tố quan trọng để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư tại địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn đánh giá cao năng lực, định hướng phát triển của TENFY, đặc biệt là việc doanh nghiệp chú trọng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và phát triển mô hình sản xuất thông minh. Đây là lĩnh vực phù hợp với định hướng nâng cao chất lượng thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cho biết sau quá trình hợp nhất, tỉnh có nhiều lợi thế để phát triển công nghiệp với không gian phát triển rộng lớn, hệ thống khu công nghiệp, hạ tầng giao thông từng bước hoàn thiện, vị trí kết nối giữa vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, cùng nguồn nhân lực dồi dào.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Tây Ninh cấp mới 70 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký gần 340 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 69 dự án với tổng vốn tăng thêm hơn 1,9 tỷ USD, đứng thứ 4 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong 6 tháng đầu năm. Đến nay, toàn tỉnh có 2.051 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 27,6 tỷ USD.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh khẳng định tỉnh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án; đồng thời mong muốn TENFY tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, tăng cường ứng dụng công nghệ, nghiên cứu phát triển các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, góp phần thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hiện đại trên địa bàn./.

Tây Ninh quyết tâm giữ đà tăng trưởng hai con số, dẫn đầu vùng Đông Nam Bộ Sau 6 tháng đầu năm đạt mức tăng trưởng GRDP 10,12%, cao nhất vùng Đông Nam Bộ, Tây Ninh tiếp tục tập trung khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực mới để hoàn thành mục tiêu năm 2026.