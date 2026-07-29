Huế huy động nguồn lực đầu tư hoàn thiện các bến và đê chắn sóng cảng Chân Mây

Thành phố Huế đang dành nguồn lực đầu tư, để dần hoàn thiện hạ tầng cảng biển nước sâu Chân Mây thuộc Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô, nhằm nâng cao năng lực của cảng và tăng hấp dẫn thu hút đầu tư vào khu vực này.

Tháng 7/2026, thành phố Huế đưa Dự án đê chắn sóng phía Tây cảng Chân Mây giai đoạn 1, vào danh mục đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.800 tỷ đồng. Công trình có chiều dài 1.600m với chức năng giảm tác động của sóng biển, hạn chế sa bồi luồng hàng hải, nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống cảng Chân Mây.

Thời gian qua, thành phố Huế huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các bến và đê chắn sóng cảng Chân Mây. Cuối năm 2025, thành phố đã đề xuất Trung ương hỗ trợ vốn đầu tư đê chắn sóng phía Bắc cảng Chân Mây giai đoạn 3 với kinh phí 900 tỷ đồng.

Trước đó, Dự án đê chắn sóng cảng Chân Mây giai đoạn 2 khởi công tháng 10/2022, có tổng mức đầu tư gần 760 tỷ đồng. Công trình dài 300m bảo vệ và tạo điều kiện khai thác hiệu quả cho các bến cảng số 4, 5, 6 đang được đầu tư. Trong đó, bến tổng hợp container số 4 và 5 cảng Chân Mây được đầu tư từ năm 2022 với tổng vốn hơn 1.678 tỷ đồng, quy mô trên 20 ha.

Hai bến cảng này có chiều dài 540m với hạ tầng gồm cầu cảng, kho bãi, máy móc trang thiết bị đảm bảo tiếp nhận tàu hàng tổng hợp đến 70.000 tấn, tàu container đến 4.000 TEUS (đơn vị đo lường tương đương một container 20 feet tiêu chuẩn). Bến số 4, cảng Chân Mây dự kiến hoàn thành tháng 9/2026; bến số 5 dự kiến đi vào hoạt động tháng 10/2028.

Bến số 6 được chấp thuận chủ trương đầu tư tháng 1/2026 có quy mô khoảng trên 15,5 ha, tổng vốn đầu tư trên 928 tỷ đồng. Bến số 6 đầu tư xây dựng hệ thống cầu cảng, bao gồm 1 cầu cảng cho tàu tổng hợp, container, hàng rời, hàng lỏng cho tàu 70.000 tấn; hai cầu cảng khác cho tàu đến 10.000 tấn; cùng hạ tầng kỹ thuật, kho bãi, máy móc, thiết bị để đảm bảo điều kiện xuất nhập hàng hóa qua cảng.

Trước đó, từ năm 2018-2020, thành phố đã thực hiện Dự án đê chắn sóng cảng Chân Mây giai đoạn 1 với tổng kinh phí hơn 700 tỷ đồng, chiều dài 450m, thân đê bằng đá phủ bêtông đảm bảo thời gian khai thác tại các bến số 1, 2 và 3 đạt trên 97% trong năm, đồng thời nâng cao mức độ an toàn trong khai thác cảng.

Cảng Chân Mây giữ vai trò quan trọng trong hệ thống cảng biển khu vực miền Trung. Trong 6 tháng đầu năm 2026, cảng Chân Mây đón hơn 369 lượt tàu; tổng lượng hàng hóa qua cảng đạt hơn 4,33 triệu tấn; sản lượng hàng container đạt hơn 3.300 TEU. Cảng đón gần 78.000 lượt khách du lịch và hơn 40.000 lượt thuyền viên.

Vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Hà Văn Tuấn đã yêu cầu doanh nghiệp tập trung nguồn lực, phương tiện và thiết bị, đẩy nhanh tiến độ các dự án bến cảng, kho bãi, logistics ở cảng Chân Mây./.

Huế đầu tư xây dựng bến số 6 cảng Chân Mây, tiếp nhận tàu 10.000 tấn Tổng vốn đầu tư của dự án xây dựng bến số 6 cảng Chân Mây khoảng trên 928 tỷ đồng; trong đó vốn góp để thực hiện dự án tối thiểu là 20% tổng vốn đầu tư, còn lại là vốn huy động.

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