Chuyên gia dự báo Fed tiếp tục giữ nguyên lãi suất

Bà Meredith Whitney, cựu chuyên gia phân tích ngân hàng từng nổi tiếng với dự báo chính xác về cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007, vừa lên tiếng cảnh báo nền kinh tế Mỹ sẽ bước vào giai đoạn "trả giá" trong quý 4 năm nay. Đồng thời, bà dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách ngày 29/7.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Bloomberg, Giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập Meredith Whitney Advisory Group LLC nhận định nền kinh tế đang mất dần các lực đẩy ngắn hạn, bao gồm những tác động tích cực từ giải đấu World Cup và phần dư địa chi tiêu tài khóa còn sót lại.

Dẫn chứng cho đà suy yếu này, bà Whitney chỉ ra rằng số dư thẻ tín dụng hàng tuần, thước đo thực tế phản ánh sức mua của người tiêu dùng thay vì các khoản nợ quay vòng, hiện tăng với tốc độ chậm hơn so với tháng 5/2026. Cùng lúc đó, người dân Mỹ đang phải gánh chịu thêm áp lực từ việc giá xăng tăng cao.

Sự kết hợp của các yếu tố trên sẽ tạo cơ sở hợp lý để Fed kiên nhẫn duy trì chính sách hiện tại. Nữ chuyên gia bác bỏ lập luận của quỹ Citadel Securities và một số tổ chức khác khi cho rằng một đợt tăng lãi suất bất ngờ sẽ giúp củng cố uy tín của tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh.

Theo bà, việc ông Warsh thành lập 5 lực lượng đặc nhiệm về chính sách thực chất là bước đi nhằm "câu giờ" thêm vài tháng trước khi chính thức đưa ra bất kỳ thay đổi nào.

Đánh giá về lợi suất trái phiếu chính phủ và thị trường nhà ở, bà Whitney thẳng thắn chỉ ra những giới hạn của chính sách tiền tệ khi cho rằng Fed khó có thể kéo giảm lãi suất dài hạn.

Lợi suất tăng cao hiện nay là "vấn đề tài khóa" bắt nguồn từ việc chính quyền Mỹ không sẵn lòng kiềm chế nợ công. Thực trạng này sẽ khiến lãi suất neo ở mức cao bất chấp lập trường của Fed.

Ngoài ra, bà cũng xua tan lo ngại cho rằng việc các tập đoàn công nghệ lớn phát hành trái phiếu ồ ạt đang lấn át thị trường trái phiếu Chính phủ Mỹ. Chuyên gia này gọi đây chỉ là "muối bỏ bể" so với quy mô khổng lồ của thị trường trái phiếu chính phủ. Đồng thời, bà phản bác quan điểm coi sự bùng nổ của các thương vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) là tín hiệu cho thấy thị trường đã lập đỉnh.

Bà Meredith Whitney từng gây chấn động Phố Wall cách đây gần 19 năm khi dự báo chính xác tập đoàn Citigroup Inc. sẽ buộc phải cắt giảm cổ tức hoặc bán bớt tài sản để củng cố nguồn vốn, vài tháng trước khi cuộc khủng hoảng tài chính nổ ra.

Động thái này của bà, khi đó đang là chuyên gia phân tích tại CIBC World Markets, đã khiến cổ phiếu Citi lao dốc và kéo theo hàng loạt tổ chức khác hạ bậc tín nhiệm của ngân hàng này.

Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng lưu ý rằng một dự báo khác của bà về việc hàng trăm tỷ USD trái phiếu đô thị sẽ vỡ nợ vào năm 2011 đã được chứng minh là phóng đại quá mức./.

Kỳ vọng Fed tăng lãi suất, đồng USD lên mức cao nhất trong một tháng Đồng USD neo ở mức cao nhất trong một tháng, khi giới đầu tư tiếp tục đánh giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất tại cuộc họp chính sách diễn ra trong tuần này.