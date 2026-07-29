Đà Nẵng: Tiên phong xây khu công nghiệp sinh thái tích hợp điện khí hóa lỏng

Sáng 29/7, tại xã Bà Nà, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng cùng Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ đã phối hợp tổ chức lễ khởi công dự án Khu công nghiệp Hòa Ninh.

Khu công nghiệp Hòa Ninh là dự án công nghiệp trọng điểm với diện tích 400,02 ha và tổng vốn đầu tư 6.204 tỷ đồng. Dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định chấp thuận nhà đầu tư và Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng đã nhanh chóng hoàn thiện thủ tục để cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Dự án Khu công nghiệp Hòa Ninh được định vị là hạ tầng mắt xích công nghiệp chiến lược, hướng đến mô hình sinh thái và hiện đại. Điểm nhấn của dự án là sự tích hợp với hệ sinh thái năng lượng đồng bộ, bao gồm Tổ hợp Bến cảng lỏng và khí Liên Chiểu cùng Nhà máy điện khí hóa lỏng Hòa Ninh (công suất 1.500 MW, vốn đầu tư 1,59 tỷ USD), dự kiến vận hành vào năm 2030 nhằm đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng.

Ông Hồ Kỳ Minh (hình trái), Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và bà Nguyễn Thị Thảo Nhi (hình phải), Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ (Chủ đầu tư dự án). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố xác định việc đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp thế hệ mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm hiện thực hóa các định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh: "Dự án Khu công nghiệp Hòa Ninh được kỳ vọng tạo ra những giá trị đột phá tạo động lực phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Đà Nẵng. Với vị trí kết nối trực tiếp tới các trục giao thông chiến lược như Cảng nước sâu Liên Chiểu, Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Khu Công nghệ cao và Trung tâm Tài chính quốc tế, dự án sẽ hình thành một chuỗi liên kết công nghiệp – logistics đồng bộ".

Lãnh đạo thành phố cũng đánh giá cao sự kết nối giữa Khu công nghiệp Hòa Ninh và Khu công nghiệp Thương mại tự do Phú Mỹ 3 Đà Nẵng. Sự cộng hưởng này sẽ tạo ra "động lực kép" vô cùng mạnh mẽ để mở rộng không gian, thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chất lượng cao vào khu vực.

Ông Tạ Quốc Bảo (hình trái), Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Ông Tạ Quốc Bảo, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ cho biết dự án nhận được sự đồng hành vững chắc từ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam với cam kết cấp hạn mức tín dụng 3.484 tỷ đồng. Đặc biệt, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt 95% diện tích nhờ sự đồng thuận của người dân và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương.

Ông Tạ Quốc Bảo khẳng định: "Khi đi vào vận hành ổn định, riêng Khu công nghiệp Hòa Ninh kỳ vọng sẽ thu hút hàng loạt tập đoàn công nghệ cao, tạo việc làm trực tiếp cho hơn 12.000 lao động, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực công nghiệp và đóng góp vững chắc cho nguồn thu ngân sách của thành phố".

Chủ đầu tư dự án cam kết kế thừa thành quả từ Khu công nghiệp Chuyên sâu Phú Mỹ 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh để nỗ lực thiết lập hệ thống dịch vụ một cửa hỗ trợ nhà đầu tư 24/7. Tổ hợp công nghiệp và logistics mở quy mô gần 2.000 ha này hứa hẹn sẽ đưa thành phố Đà Nẵng tham gia sâu rộng vào các mắt xích giá trị cao của chuỗi cung ứng toàn cầu../.