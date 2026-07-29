Kinh tế Trung Quốc khởi đầu kế hoạch 5 năm với các động lực tăng trưởng mới

Theo các quan chức Trung Quốc, tốc độ tăng trưởng ổn định trong nửa đầu năm 2026 đã nhấn mạnh khả năng phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và vai trò ngày càng tăng của các động lực tăng trưởng mới khi nước này bước vào giai đoạn phát triển 5 năm mới.

Theo Cục Thống kê Quốc gia (NBS), GDP của Trung Quốc tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 69.600 tỷ nhân dân tệ (khoảng 10.250 tỷ USD) trong nửa đầu năm 2026, dù những yếu tố bất ổn bên ngoài ngày càng gia tăng.

Trong chương trình Đối thoại Kinh tế Trung Quốc, một chương trình đối thoại đa phương tiện của Tân Hoa Xã, ông Wang Guanhua, một quan chức của Cục Thống kê Quốc gia, cho rằng những thành tựu này đã đặt nền tảng vững chắc cho việc đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội năm nay và tạo tiền đề mạnh mẽ cho Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030).

Ông Yang Te, một quan chức của Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia (NDRC) cho biết, tốc độ tăng trưởng trong nửa đầu năm 2026 phù hợp với mục tiêu tăng trưởng hàng năm khoảng 4,5-5% và đưa Trung Quốc vào nhóm các nền kinh tế lớn có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Tỷ lệ tăng trưởng 4,7% đã tạo ra thêm 3.600 tỷ nhân dân tệ sản lượng kinh tế chỉ riêng trong nửa đầu năm 2026, tương đương với GDP hàng năm của một nền kinh tế cỡ trung bình ở châu Âu.

Hoạt động xuất nhập khẩu tại cảng Dương Phố, Hải Nam (Trung Quốc). (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Theo các diễn giả khách mời tham gia chương trình nói trên, tiêu dùng vẫn là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của nước này.

Ông Huang Hanquan, người đứng đầu Học viện Nghiên cứu Kinh tế vĩ mô Trung Quốc thuộc Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia, cho biết, trong nửa đầu năm, thị trường tiêu dùng nhìn chung ổn định, tiêu dùng dịch vụ tăng trưởng khá nhanh, cơ cấu tiêu dùng tiếp tục được nâng cấp, và các động lực mới trong lĩnh vực này đang phát triển mạnh mẽ.

Trong giai đoạn này, chi tiêu tiêu dùng cuối cùng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế nhiều hơn so với vốn đầu tư thực tế và xuất khẩu ròng, cho thấy khả năng phục hồi của thị trường khổng lồ này.

Trong khi đó, ông Wang Guanhua, một quan chức của Cục Thống kê Quốc gia, cho biết, sự chuyển dịch sang dịch vụ trong chi tiêu hộ gia đình ngày càng rõ rệt, với tỷ trọng chi tiêu tiêu dùng dịch vụ tăng đều đặn.

Trong nửa đầu năm nay, doanh số bán lẻ dịch vụ tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt tốc độ tăng trưởng của doanh số bán lẻ hàng hóa 4,2 điểm phần trăm.

Các phân khúc dịch vụ bao gồm du lịch, tư vấn và cho thuê, cũng như các hoạt động văn hóa, thể thao và giải trí, đều duy trì mức tăng trưởng hai chữ số./.

Trung Quốc thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn và tăng trưởng xanh Trung Quốc vừa công bố kế hoạch phát triển kinh tế tuần hoàn và chương trình xây dựng "Trung Quốc tươi đẹp" giai đoạn 2026-2030, hướng tới tăng trưởng xanh và thực hiện các mục tiêu khí hậu dài hạn.

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