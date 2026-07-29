Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi Điện thăm hỏi về trận động đất ở Nhật Bản

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae khi biết tin về trận động đất xảy ra tại tỉnh Kumamoto và khu vực Kyushu.

Thiệt hại sau động đất tại trung tâm mua sắm Aeon Mall ở tỉnh Kumamoto, Nhật Bản ngày 28/7/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN phát)
Thiệt hại sau động đất tại trung tâm mua sắm Aeon Mall ở tỉnh Kumamoto, Nhật Bản ngày 28/7/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN phát)

Được tin trận động đất xảy ra tại tỉnh Kumamoto và khu vực Kyushu, Nhật Bản gây nhiều tổn thất về người và tài sản, ngày 29/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu./.

(TTXVN/Vietnam+)
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