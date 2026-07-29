Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi Điện thăm hỏi về trận động đất ở Nhật Bản

Được tin trận động đất xảy ra tại tỉnh Kumamoto và khu vực Kyushu, Nhật Bản gây nhiều tổn thất về người và tài sản, ngày 29/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu./.

Động đất tại Nhật Bản: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam triển khai cứu trợ người Việt Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp với các hội, nhóm thiện nguyện triển khai phân phát hàng cứu trợ tại 5 địa điểm tập trung đông người Việt nhất trong vùng chịu ảnh hưởng do động đất .