Động đất tại Nhật Bản: Khẩn trương cứu hộ trong điều kiện thời tiết nắng nóng

Trong ngày 29/7, lực lượng cứu hộ và các binh sỹ thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tiếp tục công tác tìm kiếm những người hiện được cho là đang bị mắc kẹt trong các đống đổ nát sau trận động đất có độ lớn 7,1 tại Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản.

Tính đến nay, đã có 18 người, trong đó có 1 người nước ngoài, thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, chính quyền tỉnh Kumamoto cho biết trận động đất đã khiến ít nhất 62 người bị thương, trong đó có 6 người bị thương nặng. Số thương vong liên tục tăng, làm dấy lên lo ngại con số này có thể tiếp tục gia tăng bởi vẫn còn một số người đang mắc kẹt.

Thời tiết oi bức làm gia tăng lo ngại về tình trạng của những người sống sót, trong khi lực lượng cứu hộ phải tiến hành công việc trong điều kiện nắng nóng. Hiện chưa rõ còn bao nhiêu người mất tích.

Một trong những địa điểm chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất là trung tâm mua sắm Aeon Mall tại thành phố Kashima, nơi có hàng nghìn người vào thời điểm xảy ra động đất. Công ty cho biết khoảng 3.000 khách hàng đã được sơ tán ra bãi đỗ xe trước khi xảy ra vụ nổ khí gas khiến tầng 2 của trung tâm mua sắm bị sập, làm nhiều người mắc kẹt.

Chủ tịch Aeon Akio Yoshida xác nhận đã có 4 người thiệt mạng, trong khi 3 người đang mất tích.

Tại nhà máy giấy Yatsushiro của Tập đoàn Nippon Paper, một ống khói đổ sập cũng đã làm 5 người thiệt mạng, trong khi 7 người được cứu khỏi đống đổ nát. Lực lượng ứng phó thảm họa của tỉnh Kumamoto cho biết hiện vẫn còn 4 người được cho là đang mắc kẹt tại đây.

Cũng theo giới chức Kumamoto, gần 34.900 hộ gia đình vẫn đang chịu cảnh bị mất điện và khoảng 15.000 hộ không có nước sinh hoạt. Hơn 8.800 người đã phải đến lưu trú tại hơn 400 địa điểm sơ tán, nơi các nguồn điện bổ sung đang được triển khai để làm giảm cái nóng oi bức.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cho biết chính phủ trung ương đang gấp rút vận chuyển lương thực và các nhu yếu phẩm khác tới những khu vực chịu thiệt hại nặng nề. Bà cũng gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và bày tỏ sự cảm thông với gia đình của họ, đồng thời kêu gọi những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất chú ý giữ gìn sức khỏe trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Các dịch vụ tàu cao tốc Shinkansen vẫn chưa thể hoạt động. Mặc dù hoạt động tại sân bay Aso Kumamoto đã được nối lại trong ngày 29/7, một số hãng hàng không vẫn hủy chuyến để đề phòng rủi ro.

Trước những thiệt hại nghiêm trọng sau động đất tại Nhật Bản, Trung Quốc đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và những người bị thương, đồng thời cho biết đang theo dõi sát sao tình hình sau động đất.

Nhật Bản là một trong những quốc gia thường xuyên xảy ra động đất nhất thế giới. Trong đó, Kumamoto từng hứng chịu một trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng vào năm 2016, khiến ít nhất 50 người thiệt mạng./.

Động đất tại Nhật Bản: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam triển khai cứu trợ người Việt Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp với các hội, nhóm thiện nguyện triển khai phân phát hàng cứu trợ tại 5 địa điểm tập trung đông người Việt nhất trong vùng chịu ảnh hưởng do động đất .