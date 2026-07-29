Virus H5N1 lây lan trong quần thể chim bản địa tại Australia

Ngày 29/7, giới chức Australia xác nhận virus cúm gia cầm độc lực cao H5N1 đang lây lan trong quần thể chim bản địa ở nước này, làm dấy lên lo ngại dịch bệnh đang bắt đầu bùng phát rộng hơn kể từ khi quốc gia này ghi nhận ca bệnh đầu tiên hồi tháng trước.

Phóng viên TTXVN tại Sydney dẫn phát biểu của Bộ trưởng Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Australia Julie Collins cho biết đã phát hiện có sự lây truyền virus H5N1 giữa các cá thể nhàn mào lớn (loài chim thuộc họ Mòng biển) tại bang Nam Australia.

Tuy nhiên, đến nay "chưa có bằng chứng về hiện tượng động vật chết hàng loạt" và rủi ro đối với sức khỏe con người chỉ ở mức thấp. Ngoài ra, bà Collins cũng cho biết hiện chưa phát hiện ca nhiễm nào trong ngành chăn nuôi gia cầm của Australia.

Theo Cục trưởng Cục Thú y Australia Beth Cookson, hiện tượng bùng phát dịch ở các loài chim sinh sống ven biển đã được dự báo trước và virus có thể lây lan diện rộng trong tự nhiên, gây tổn thất đối với các loài nhạy cảm.

Trong các ngày từ 27-29/7, Phòng thí nghiệm Khoa học Quốc gia Australia đã xác nhận thêm 7 ca nhiễm virus H5N1 ở loài nhạn biển mào lớn tại bang Nam Australia, nâng tổng số ca dương tính trên toàn quốc lên 27 trường hợp.

Các nhóm chim hoang dã chịu ảnh hưởng nặng nề nhất gồm thủy cầm, chim lội nước, chim biển và các loài chim săn mồi. Ngoài ra, virus còn tác động đến các loài động vật vú biển cũng như một số động vật khác như mèo, dê, lạc đà Alpaca và lợn.

Giới chức và các nhà khoa học lo ngại dịch bệnh có thể đẩy nhiều loài động vật đặc hữu của Australia đến bờ vực tuyệt chủng khi gần 50% loài chim hoang dã và 83% loài động vật có vú ở Australia là các loài đặc hữu./.

Australia lần đầu tiên phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trên lãnh thổ Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Phòng chống Dịch bệnh Động vật Australia xác nhận một con chim biển di cư nâu (brown skua) được phát hiện tại bang Western Australia đã nhiễm chủng H5N1.

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