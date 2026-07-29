Nhật Bản đối mặt cú sốc dân số lớn nhất trong gần 60 năm

Dân số Nhật Bản tiếp tục giảm với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay khi lần đầu tiên rơi xuống dưới ngưỡng 120 triệu người, phản ánh rõ sức ép ngày càng lớn từ tình trạng tỷ lệ sinh thấp kéo dài và già hóa dân số.

Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn số liệu Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố ngày 29/7 cho biết, tính đến ngày 1/1/2026, dân số Nhật Bản chỉ còn 119,7 triệu người, giảm 917.000 người so với cùng kỳ năm trước.

Đây là mức giảm lớn nhất kể từ khi nước này bắt đầu thống kê năm 1968 và cũng là lần đầu tiên dân số Nhật Bản xuống dưới mốc 120 triệu kể từ năm 1984.

Tuy đã triển khai nhiều chính sách khuyến khích sinh con trong những năm gần đây nhưng Nhật Bản chỉ có thêm khoảng 670.000 trẻ chào đời trong năm ngoái, mức thấp kỷ lục, trong khi số người qua đời lên tới khoảng 1,59 triệu người, khiến khoảng cách giữa số sinh và số tử tiếp tục nới rộng.

Trong số 47 tỉnh, thành, Tokyo là địa phương duy nhất ghi nhận dân số người Nhật tăng nhưng cũng chỉ ở mức rất khiêm tốn là 0,09%, cho thấy xu hướng tập trung dân cư vào khu vực thủ đô vẫn tiếp diễn.

Để đối phó tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng nghiêm trọng, Nhật Bản tiếp tục mở rộng tiếp nhận lao động nước ngoài. Nhờ đó, số cư dân nước ngoài tăng thêm khoảng 354.000 người, lên mức kỷ lục 4,03 triệu người. Hokkaido là địa phương có tốc độ tăng dân số nước ngoài cao nhất, đạt 14,89%; tiếp theo là Okinawa (14,36%) và Oita (13,90%).

Tính cả người nước ngoài, tổng dân số Nhật Bản hiện đạt 123,77 triệu người, giảm khoảng 563.000 người so với năm trước. Tokyo vẫn là địa phương đông dân nhất với 14,07 triệu người, tiếp theo là Kanagawa (9,19 triệu người) và Osaka (8,77 triệu người). Trong khi đó, tỉnh Tottori tiếp tục là địa phương có dân số ít nhất, với 527.236 người.

Giới chuyên gia nhận định xu hướng dân số suy giảm kéo dài sẽ tiếp tục tạo áp lực lớn đối với tăng trưởng kinh tế, thị trường lao động và hệ thống an sinh xã hội của Nhật Bản, buộc nước này phải đồng thời đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ sinh con và mở rộng nguồn nhân lực từ nước ngoài./.

Nhật Bản siết chặt điều kiện cấp phép cư trú lâu dài Theo kế hoạch, Chính phủ Nhật Bản sẽ sửa đổi hướng dẫn về cấp phép vĩnh trú vào ngày 1/10 và về nguyên tắc bắt đầu áp dụng các quy định mới đối với những hồ sơ được nộp từ tháng 4/2027.