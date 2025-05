Dân số trẻ em Nhật Bản giảm năm thứ 44 liên tiếp, xuống mức thấp kỷ lục

Số liệu của chính phủ Nhật Bản công bố ngày 4/5 cho thấy dân số trẻ em nước này ước tính giảm năm thứ 44 liên tiếp xuống mức thấp kỷ lục, trong bối cảnh Tokyo đang nỗ lực đảo ngược xu hướng tỷ lệ sinh giảm.

Theo dữ liệu do Bộ Nội vụ và Truyền thông công bố, tính đến ngày 1/4, số trẻ em dưới 15 tuổi, tính cả cư dân nước ngoài, là 13,66 triệu em, giảm 350.000 em so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ trẻ em trong tổng dân số giảm 0,2 điểm phần trăm xuống 11,1%, cũng là mức thấp nhất kể từ khi có dữ liệu so sánh từ năm 1950.

Xét theo giới tính, cả nước có có 6,99 triệu bé trai và 6,66 triệu bé gái. Xét theo độ tuổi, có 3,14 triệu trẻ em từ 12-14 tuổi, so với 2,22 triệu trẻ ở nhóm tuổi từ 0-2, cho thấy xu hướng ngày càng có ít trẻ em được sinh ra.

Dữ liệu một cuộc khảo sát của Liên hợp quốc được thực hiện vào thời gian khác cũng cho thấy Nhật Bản có tỷ lệ trẻ em trong dân số thấp thứ hai trong số 37 quốc gia có dân số từ 40 triệu người trở lên, chỉ sau Hàn Quốc, với 10,6%.

Sau khi đạt mức cao nhất vào năm 1954 là 29,89 triệu trẻ em và trải qua thời kỳ bùng nổ số trẻ em thứ hai vào đầu những năm 1970, dân số trẻ em của Nhật Bản đã liên tục giảm kể từ năm 1982.

Dữ liệu của chính phủ cũng cho thấy, tính đến tháng 10/2024, dân số trẻ em đã sụt giảm trên tất cả 47 tỉnh của Nhật Bản. Số trẻ em chỉ vượt 1 triệu tại Tokyo và tỉnh Kanagawa lân cận.

Chính phủ Nhật Bản ưu tiên tăng tỷ lệ sinh và triển khai các sáng kiến như hỗ trợ tài chính nhiều hơn cho các hộ gia đình nuôi con, mở rộng dịch vụ trông giữ trẻ ban ngày và cho phép các cha mẹ có phương thức làm việc linh hoạt.

Tuy nhiên, những sáng kiến này vẫn chưa đủ để ngăn đà suy giảm tỷ lệ sinh đã kéo dài hàng thập kỷ qua tại Nhật Bản./.

Tỷ lệ sinh của Nhật Bản giảm nhanh, số trẻ sơ sinh năm 2024 xuống dưới 700.000 Theo ước tính của phía Nhật Bản, số ca sinh từ tháng 1 đến tháng 10/2024 là 603.638 ca, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm 2023, như vậy, tỷ lệ sinh của nước này đang giảm với tốc độ nhanh hơn dự kiến.