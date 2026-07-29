UNESCO vinh danh thêm 25 Di sản Thế giới

Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã ghi danh thêm 25 Di sản Thế giới, đồng thời bầu các Phó Chủ tịch kỳ họp cho năm tới, trong đó có Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới đã bế mạc tại thành phố Busan (Hàn Quốc) ngày 29/7 sau 10 ngày làm việc và đã ghi danh thêm 25 Di sản Thế giới, nâng tổng số di sản được UNESCO công nhận lên 1.273 tại 173 quốc gia. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc đăng cai kỳ họp của Ủy ban Di sản Thế giới.

Trong số các di sản mới được ghi danh có quần thể khảo cổ Asuka-Fujiwara của Nhật Bản và các bãi đổ bộ Normandy (Pháp)-nơi diễn ra cuộc đổ bộ lịch sử của quân Đồng minh trong Chiến tranh thế giới lần thứ thứ hai.

Đối với nước chủ nhà, UNESCO cũng thông qua việc mở rộng ranh giới Di sản thiên nhiên Getbol-Bãi triều Hàn Quốc, được ghi danh năm 2021, bổ sung thêm các khu vực bãi triều trên bờ biển phía Tây và phía Nam.

Kỳ họp cũng xem xét tình trạng bảo tồn của 148 di sản trên toàn cầu, quyết định đưa 6 địa điểm vào Danh sách Di sản Thế giới bị đe dọa, trong đó có thành phố cảng cổ Tyre (Liban) và khu phố cổ Paramaribo (Suriname), đồng thời đưa Trung tâm lịch sử Vienna (Áo) ra khỏi danh sách này.

Bên cạnh đó, các đại biểu thảo luận các biện pháp tăng cường hỗ trợ các quốc gia châu Phi và các quốc đảo nhỏ đang phát triển (SIDS) trong công tác bảo tồn di sản trước những thách thức từ biến đổi khí hậu và phát triển.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch kỳ họp Lee Byong Hyun nhấn mạnh các quốc gia thành viên đã thể hiện quyết tâm chung trong việc bảo vệ các giá trị nổi bật toàn cầu của nhân loại, đồng thời khẳng định đối thoại và hợp tác đa phương tiếp tục là nền tảng của công tác bảo tồn di sản.

Theo thông lệ, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đảm nhiệm cương vị Chủ tịch kỳ họp vào năm tới. Kỳ họp lần thứ 49 của Ủy ban Di sản Thế giới dự kiến sẽ diễn ra tại Istanbul từ ngày 27/6-7/7/2027. Trong khi đó, ngoài Việt Nam, các nước khác gồm Armenia, Grenada, Tanzania và Kuwait cũng được bầu làm các Phó Chủ tịch của kỳ họp./.

Thêm 8 di sản thế giới mới được UNESCO vinh danh Khu vực Trung Đông và Bắc Phi chiếm ưu thế với 6 di sản mới đến từ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Jordan, Iran, Tunisia, Liban và Palestine, bên cạnh hai địa điểm ở Brazil và Mông Cổ.

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