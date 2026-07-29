Cây chà là - Hình ảnh thân thuộc trong đời sống người dân Ai Cập

Từ những ốc đảo giữa sa mạc đến các tuyến cao tốc hiện đại, hình ảnh cây chà là hiện diện ở khắp nơi trên đất nước Ai Cập. Không chỉ là loại cây ăn quả quen thuộc, chà là còn là một phần trong đời sống và văn hóa của người dân Xứ sở Kim tự tháp.

Ai Cập hiện là quốc gia sản xuất chà là lớn nhất thế giới, với sản lượng khoảng 1,8-2 triệu tấn mỗi năm, chiếm gần 20% tổng sản lượng toàn cầu. Chỉ cần rời thủ đô Cairo là có thể bắt gặp những vườn chà là trải dài trên khắp các vùng ngoại ô và nông thôn.

Không chỉ được trồng thành những vườn chuyên canh, chà là còn xuất hiện dọc các tuyến đường cao tốc, trong khuôn viên nhà ở hay các trang trại, xen lẫn với những khu vực chăn nuôi gia súc. Những hàng chà là xanh mát đã trở thành một phần quen thuộc của cảnh quan Ai Cập cũng như nhiều quốc gia Trung Đông và Bắc Phi.

Gắn bó với người dân Ai Cập từ hàng nghìn năm nay, chà là có nhiều giống khác nhau với màu sắc khi chín như vàng, đỏ, nâu và đen. Một số giống khi chín có màu đỏ tím hoặc tím sẫm, tạo nên vẻ ngoài rất bắt mắt. Trong đó, chà là nâu là loại phổ biến nhất bởi vị ngọt đậm. Quả thường được để chín hoàn toàn rồi đem phơi hoặc sấy khô để tiêu thụ quanh năm.

Cuối tháng Bảy và đầu tháng Tám là thời điểm những vườn chà là bắt đầu vào vụ. Khi quả chuyển từ màu xanh sang vàng hoặc đỏ, vị ngọt của chúng cũng thu hút rất nhiều chim và côn trùng. Vì vậy, người trồng thường bọc từng buồng chà là bằng túi lưới để bảo vệ quả, đồng thời giữ những quả chín không bị rụng trong quá trình thu hoạch.

Những buồng chà là còn xanh. (Ảnh: Hoàng Nhương/Vietnam+)

Cao điểm thu hoạch diễn ra vào khoảng tháng Chín và đầu tháng Mười. Từ giữa tháng Tám đến giữa tháng Chín, các khu chợ và siêu thị trên khắp Ai Cập bắt đầu bày bán chà là tươi với đủ màu sắc.

Những địa phương như Giza, Fayoum, Bahariya Oasis và đặc biệt là Siwa Oasis được xem là những vùng trồng chà là nổi tiếng của nước này.

Tại nhiều khu đô thị mới ở Giza, cây chà là còn được trồng dọc các tuyến đường chính. Loài cây này vừa cho bóng mát, vừa tạo cảnh quan, đồng thời mang lại giá trị kinh tế.

Hình dáng đặc trưng của cây chà là còn trở thành nguồn cảm hứng trong thiết kế đô thị. Nhiều cột đèn và cột tín hiệu giao thông được tạo hình giống thân cây chà là, khiến không ít du khách thích thú gọi vui là những "cây chà là cột điện."

Trong các siêu thị, chà là sấy khô luôn có mặt quanh năm và là món ăn được nhiều người ưa chuộng. Tùy theo giống, kích cỡ và chất lượng, giá bán dao động từ khoảng hơn 100.000 đồng đến gần 200.000 đồng/kg.

Một vườn chà là tại khu vực ngoại ô thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/Vietnam+)

Từ nguồn thực phẩm quen thuộc, cây lấy bóng mát đến biểu tượng của vùng đất sa mạc, chà là đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của người dân Ai Cập.

Với nhiều du khách, những hàng chà là xanh mướt trải dài dưới nắng vàng cũng là một trong những hình ảnh đặc trưng và khó quên về đất nước bên dòng sông Nile./.

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