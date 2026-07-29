Chính trị

Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm sửa đổi Luật Đất đai

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai.

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan (Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 28/7/2026).

Xem toàn văn Kế hoạch số 07-KH/TW tại đây./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bộ Chính trị #Luật Đất đai #Thường trực Ban Bí thư
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