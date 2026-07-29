TP Hồ Chí Minh: Kêu gọi cung cấp tin tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại Lái Thiêu

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Quân khu 7 (Ban Chỉ đạo Quân khu 7) ngày 29/7 có thư kêu gọi cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại khu vực Gò Cát, khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Chỉ đạo Quân khu 7 cho biết đang phối hợp các cơ quan, đơn vị thu thập thông tin, xác minh các địa điểm chôn cất liệt sỹ hy sinh tại chiến trường các tỉnh miền Đông Nam Bộ trong những năm 1971-1972.

Theo các nguồn thông tin đã được thu thập, tại khu vực Gò Cát-Lái Thiêu (địa bàn Bình Dương trước đây), nay thuộc khu vực Gò Cát, khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn kháng chiến vào những năm 1971-1972, xe tải của Quân đội Việt Nam Cộng hòa thường chở thi thể cán bộ, chiến sỹ cách mạng hy sinh về chôn trong nhiều hố tập thể tại đây.

Khu vực nghi vấn hố chôn tập thể ở xung quanh công viên và khu vực đối diện Bệnh viện Quốc tế Becamex hiện nay.

Để có thể cơ sở xác minh, tổ chức hội thảo và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan, các cựu chiến binh, du kích, dân quân, cán bộ từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên địa bàn, cùng các thân nhân liệt sỹ và người dân từng sinh sống tại khu vực Gò Cát-Lái Thiêu trước đây, nếu biết các thông tin liên quan về việc chở thi thể cán bộ, chiến sỹ cách mạng hy sinh, vị trí chôn cất, nơi địch thu gom thi thể liệt sỹ, hoặc các dấu mốc địa hình cũ…, vui lòng cung cấp cho cơ quan chức năng, Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường, đặc khu, hoặc Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Theo Ban Chỉ đạo Quân khu 7, mỗi thông tin dù nhỏ nhất đều được trân trọng ghi nhận và là căn cứ quan trọng giúp rút ngắn thời gian xác minh, góp phần đưa các Anh hùng liệt sỹ trở về với đất mẹ, với quê hương và gia đình, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của thân nhân, gia đình liệt sỹ. Việc hỗ trợ cung cấp thông tin này cũng thể hiện đạo lý, truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn," “Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Thư kêu gọi của Ban chỉ đạo Quân khu 7. (Ảnh: Liên Sơn/TTXVN)

Chiến dịch 500 ngày đêm tại Thành phố Hồ Chí Minh đang được triển khai tích cực, đồng bộ và quyết tâm cao nhất với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của lực lượng vũ trang Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và các lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, cũng như sự quan tâm, đồng thuận, hỗ trợ của người dân, nhân chứng cả trong và ngoài nước.

Ngoài “địa chỉ đỏ” Công viên Lê Thị Riêng, nơi đã quy tập được 150 hài cốt liệt sỹ (tính đến chiều 29/7), lực lượng chức năng sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi xác minh, khai quật ở những khu vực có căn cứ lịch sử và khoa học.

Thành phố cũng đã triển khai thực hiện rà soát, cập nhật thông tin và thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sỹ chưa xác định thông tin; đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân là nhân chứng trong các thời kỳ kháng chiến cung cấp thông tin để làm sáng tỏ những địa điểm chôn cất liệt sỹ còn chưa được biết đến./.

Đã quy tập được 150 hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng Các lực lượng đã mở rộng phạm vi tìm kiếm với hơn 30 m3 đất tại rãnh mộ thứ nhất (Khu A) và 20 m3 đất tại rãnh mộ Khu B để tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sỹ.